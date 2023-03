Inflatie in februari stijgt weer na daling in januari

De inflatie in februari komt neer op 8 procent, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari lag de inflatie nog op 7,6 procent.

Het gaat nog om voorlopige cijfers, maar voor wat nu bekend is, is dat de inflatie opnieuw wordt aangedreven door stijgende voedingsprijzen, aldus het CBS.

In januari zakte de inflatie nog met twee procent. Dat was voornamelijk toe te schrijven aan het energieplafond. Ook kleding werd in januari minder duur. Daar het inflatiepercentage op 9,6 procent, terwijl dat in december nog 12,3 procent was.