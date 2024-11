Inno wint goud voor 'Best Mid Cap Corporate Deal 2024' op M&A Awards

De Belgische warenhuisketen Inno behaalt goud in de categorie 'Best Mid Cap Corporate Deal 2024' tijdens de M&A Awards. Deze onderscheiding bekroont de complexe overname van Inno door Axcent of Scandinavia en SKEL fjárfestingafélag, die afgelopen juli werd afgerond. De jury onderstreept de strategische waarde van de overname en ziet hierin een belangrijke stap richting duurzame groei voor de warenhuisketen.

Inno-CEO Armin Devender deelt in een persbericht aan FashionUnited: “Dankzij de strategische herpositionering van de voorbije jaren is Inno meer dan klaar voor de toekomst en zal het vlot aansluiten bij Axcent/SKEL, dat een perfecte match vormt met Inno. We hebben de optimale voedingsbodem gecreëerd om in de komende jaren sneller te groeien, versterkt door de retailkennis en -ervaring die de nieuwe eigenaars meebrengen."

Advieskantoor Clairfield International begeleidde het proces namens Inno, terwijl Arion Bank de kopers bijstond. De partijen hebben afgesproken de verkoopprijs vertrouwelijk te houden.

Jury: 'Overname positioneert Inno voor toekomstige groei'

De jury noemt de fusie een voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking in de Europese retail. “De overname betekent een nieuwe start voor het bekendste warenhuis van België en benadrukt tegelijkertijd het grensoverschrijdende karakter van deals in het middensegment van de Europese markt. Deze overname door twee ervaren investeerders in de retailsector stelt Inno's nalatenschap in het Belgische retaillandschap veilig en positioneert het bedrijf voor toekomstige groei,” aldus de jury.

Met een geschiedenis van bijna 127 jaar blijft Inno een vertrouwd gezicht in het Belgische retaillandschap. Het warenhuis heeft een breed assortiment van premium- en mainstream merken en een omnichannelstrategie waarin fysieke winkels en online retail elkaar versterken. CEO Devender bedankt zijn medewerkers voor hun inzet tijdens het overnameproces. “Deze award is voor alle Inno-medewerkers die dagelijks bijdragen aan ons succes, van de winkelvloer tot het managementteam."