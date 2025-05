Insolventiegolf bij Gerry Weber: Oostenrijkse dochter failliet verklaard

Na insolventies in Duitsland, België en Nederland is nu ook een faillissementsprocedure geopend voor Gerry Weber in Oostenrijk. De Alpenländische Kreditorenverband (AKV) maakte vrijdag bekend dat er een procedure is gestart bij de Handelsrechtbank van Wenen met betrekking tot het vermogen van Gerry Weber Vertriebs GmbH. De Oostenrijkse dochteronderneming heeft op het moment van de opening van de insolventieprocedure drie medewerkers.

Als reden voor de aanvraag noemt het bedrijf de insolventie van het moederbedrijf Gerry Weber International GmbH, dat begin maart een insolventieprocedure had aangevraagd. Als gevolg van de financiële problemen van het moederconcern heeft het management besloten de operationele activiteiten van verschillende dochterondernemingen, waaronder de Oostenrijkse, stop te zetten en de levering van goederen te beëindigen.

De situatie in Nederland is anders. Daar is volgens curator Marc van Zanten de bevoorrading van de winkels met nieuwe goederen ‘voorlopig’ gewaarborgd, zoals in april werd gemeld. Inmiddels is de beschikbaarheid van goederen in de Nederlandse filialen zelfs uitgebreid, omdat er “een grote vraag is naar de producten van Gerry Weber”, aldus Van Zanten.

Insolventiegolf bij Gerry Weber zet door

De AKV publiceerde ook details over de financiële situatie van de Oostenrijkse onderneming. Er zijn momenteel schulden van 213.000 euro uit de lopende bedrijfsvoering, die zijn verdeeld over 22 schuldeisers. Daarnaast heeft de onderneming een garantie overgenomen in het kader van de zogenaamde ‘GWI Facilities Agreement’, die betrekking heeft op verplichtingen van de ondernemingsgroep jegens een financiële investeerder. Hieruit vloeien extra vorderingen voort van 46,9 miljoen euro, die volgens de mededeling op elk moment opeisbaar zouden kunnen worden.

De huidige ontwikkeling is onderdeel van een langdurige crisis van het modebedrijf. Gerry Weber heeft in maart al de derde insolventie in zes jaar tijd ingediend. In 2019 moest het bedrijf voor het eerst insolventie aanvragen na mislukte onderhandelingen met banken en schuldeisers. De procedure werd in april van datzelfde jaar geopend. Kort daarvoor had de Duitse detailhandeldochter al insolventie aangevraagd, een lot dat haar nu opnieuw treft. Na afronding van de toenmalige procedure kende het bedrijf weliswaar een tijdelijke herstart, maar in april 2023 zag Gerry Weber International AG zich opnieuw genoodzaakt tot saneringsmaatregelen en startte een herstructurering van de Duitse detailhandel.

Sinds maart 2025 zijn er meer faillissementsaanvragen bekendgemaakt. Naast de Oostenrijkse onderneming hebben ook drie andere dochterondernemingen het faillissement aangevraagd bij de rechtbank van Bielefeld, waaronder de Nederlandse dochter Gerry Weber Retail B.V. en de Belgische vestiging.