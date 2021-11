Inval bij PostNL-depots in België, vertraging dreigt voor pakketten

Verschillende depots van PostNL in België werden de afgelopen dagen verrast door een bezoek van de arbeidsinspectie, de politie en de douane. In de depots werden verschillende inbreuken vastgesteld rondom zwart- en deeltijdwerk, zo melden Het Laatste Nieuws en de NOS.

Een van de depots, in Wommelgem bij Antwerpen, is tijdelijk verzegeld. Hier werden zowel inbreuken op het gebied van deeltijdwerk als op het vlak van zwartwerk waargenomen. De bezorging van duizenden pakketjes in België loopt door de verzegeling waarschijnlijk vertraging op.

De invallen volgden op een onderzoek van Het Laatste Nieuws in samenwerking met VTM Nieuws naar sociale fraude door onderaannemers van PostNL. Als onderdeel van dit onderzoek ging journalist Joppe Nuyts een tijdlang undercover als werknemer bij de depots. In zijn reportage spreekt hij van sociale fraude en werk door minderjarigen.

Volgens de Mechelse arbeidsauditeur Gianni Reale ontvangt de Belgische arbeidsinspectie al langer informatie over inbreuken bij onderaannemers van PostNL, zoals het inzetten van chauffeurs zonder rijbewijs en zwartwerken, zo zegt hij tegenover De Tijd. Reale stelt PostNL daarvoor verantwoordelijk. Nuyts concludeerde tijdens zijn undercoverperiode dat de onderaannemers zelf krap betaald worden, wat sociale fraude in de hand werkt.

In een statement Het Laatste Nieuws laat PostNL weten nauw te willen samenwerken met de arbeidsinspectie. Daarnaast doet het bedrijf ‘er alles aan om ervoor te zorgen dat de klanten alsnog hun pakjes ontvangen’.