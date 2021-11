Investering voor innovatief biomateriaal MycoTEX

Textielinnovator MycoTex uit Soest ontvangt een investering van Stichting Ifund en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Utrecht. Dat meldt ROM in een persbericht. Hoe hoog de investering is, wordt er niet bij vermeld.

MycoTex groeit in het lab en is biologisch afbreekbaar

MycoTex, het bedrijf van Aniela Hoitink , ontwikkelt 100 procent afbreekbaar textiel van mycelium, de wortel van paddenstoelen. In 2018 won Hoitink de Global Change Award van de H&M Foundation en in 2020 haalde Mycotex de halve finale van de European Social Innovation Awards.

ROM noemt de productietechnologie van de start-up “baanbrekend”. “Hierdoor kunnen accessoires en kleding worden geproduceerd op basis van biomaterialen . Deze producten worden direct in 3D vervaardigd, zonder stikwerk, zonder afval en desgewenst zelfs op maat (de gebruikelijke stappen als het spinnen van garen, het knippen van stoffen en naaien van de kledingstukken worden immers overgeslagen),” aldus het persbericht.

Ook worden geen geen schadelijke chemicaliën en pesticiden gebruikt, ligt de CO2 uitstoot en het waterverbruik tot wel 50 en 70 procent lager en is - door lokaal te produceren - minder transport nodig dan bij conventionele materialen en traditionele productiemethoden.

Doorontwikkeling van materialen en productiemethode

Met deze investering kan MycoTex materialen en productiemethode verder ontwikkelen, zo wordt vermeld. Het bedrijf wil een pilot collectie ontwikkelen die waarschijnlijk komend jaar wordt uitgebracht.

“Door alleen op materiaalverbetering te focussen, kunnen we de mode-industrie niet volledig circulair maken. Dat lukt alleen als je de totale productieketen verandert,” zegt Hoitink in het persbericht. “We hebben daarbij geen tijd te verliezen en zijn dan ook enorm blij dat Ifund en ROM de durf en de visie hebben om disruptieve innovatie aan te jagen en we kijken erg uit naar onze samenwerking.”

Liesa van Aalst, wethouder Soest: “In Soest en Soesterberg zetten we ons als Global Goal gemeente op allerlei manieren in voor een duurzame samenleving. Ik ben dan ook heel trots op een innovatief bedrijf als MycoTex dat zoekt naar een nieuwe manier om modeproducten te verduurzamen. Ik wens ze met deze investering alle succes toe.”