Itsperfect over het belang van een goede B2B-webshop

Voor fashion groothandels is het belangrijker dan ooit om hun collecties goed onder de aandacht te brengen. Om klanten in staat te stellen zowel voor- als direct orders te kunnen plaatsen zonder dat er een agent naar de showroom hoeft te komen. Paul Jonker van Itsperfect legt uit waarom een goede B2B-webshop vandaag de dag onmisbaar is.

Veel fashion wholesalers maken gebruik van gedateerde software, met alle gevolgen van dien. Een trend van de afgelopen jaren is dat er naast direct orders uit voorraad ook steeds vaker wordt gewerkt met voororders en nabestellingen. Dit is echter alleen mogelijk als bedrijven hun voorraadbeheer goed op orde hebben.

Laagdrempelig

Itsperfect is een online ERP-systeem dat de mogelijkheid biedt om te verkopen via zowel online als offline kanalen. Middels de geïntegreerde B2B webshop kunnen vertegenwoordigers direct verkopen aan retailers. Retailers kunnen ook zélf orders plaatsen, als zij hiervoor gemachtigd zijn, waardoor de aanwezigheid van een agent op locatie niet eens nodig is. “Juist nu is het extra belangrijk voor wholesale-bedrijven om hun collectie goed onder de aandacht te brengen, zonder dat een vertegenwoordiger hiervoor naar de showroom hoeft te komen”, stelt Paul Jonker, CEO van Itsperfect. “Een vertegenwoordiger kan dit proces eventueel ondersteunen via een streamingscherm. Het schrijven van orders wordt hierdoor laagdrempeliger.”

Online showroom

Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk criterium voor een goede B2B-webshop. Klanten verwachten hetzelfde gemak en een vergelijkbare koopervaring als bij B2C. “Je moet het zien als een online showroom. En dus geldt: hoe mooier de presentie, hoe beter. Open met diverse sfeerbeelden van artikelen die op dat moment belangrijk zijn”, tipt Jonker. “Geef vervolgens de mogelijkheid om de volledige collectie te bestellen. Voor voororders hoeft het fotomateriaal nog niet noodzakelijkerwijs klaar te zijn. Je kunt de collectie ook aanbieden op basis van ontwerptekeningen. Met een gekoppelde consumentenwebshop profiteer je ervan dat je de foto’s in één keer kunt doorzetten. Het is dus interessant om interne processen te stroomlijnen.”

Toekomstbestendig

Inloggegevens voor de B2B-webshop kunnen naar alle klanten verzonden worden in Itsperfect. Agenten of retailers loggen in, selecteren de gewenste artikelen met de juiste aantallen en plaatsen een order. Tevens kunnen zij hun ordergeschiedenis bekijken, facturen inzien en betalen of retouren aanmelden. Al deze functionaliteiten zijn mogelijk doordat het een volledig geïntegreerde B2B-webshop betreft. Het voordeel van een cloud-based oplossing is dat deze overal te gebruiken en altijd up-to-date is. Jonker: “Voor fashion groothandels is het vandaag de dag cruciaal om efficiënt te weken, inzicht te hebben in de cijfers en snel te kunnen anticiperen op wat er speelt. Een voorwaarde om toekomstbestendig te zijn in de huidige markt.”