JD Sports Fashion Plc passeert omzetgrens van 10 miljard in boekjaar 2023

Het Britse modebedrijf JD Sports Fashion Plc boekt 1,5 miljard pond meer omzet dan een jaar eerder, wat neerkomt op 1,7 miljard euro. Daarmee komt de omzet neer op 10,1 miljard pond (11,6 miljard euro), zo blijkt uit de voorlopige jaarresultaten.

Maar, een stijgende omzet staat niet gelijk aan een groei in de winst (voor belastingen). Dat is ook voor JD Sports het geval. De winst voor belastingen daalt van 654,7 miljoen pond (751,7 miljoen euro) naar 440,9 miljoen pond (506,2 miljoen euro) in boekjaar 2023. Vorig jaar wist het bedrijf de winst voor belastingen nog ruim te verdubbelen.

“Dit was opnieuw een periode van uitstekende vooruitgang voor de groep”, schrijft Andrew Higginson, voorzitter van het bedrijf, in het verslag. “JD blijft de partner bij uitstek voor veel internationale merken die onze premium fascias zien als de natuurlijke wereldwijde thuisbasis voor hun nieuwste assortimenten en nieuwste stijlen."

"De aankondiging in september 2022 dat JD de eerste Europese retailpartner van Nike was voor haar connected partnership, bedoeld om de winkelervaring van klanten te verbeteren via toegang tot een extra reeks Nike-lid-exclusieve producten en ervaringen, is het bewijs dat onze relatie met deze merken en onze toegang tot het product sterker is dan ooit.”

Eerder deze maand maakte JD Sports bekend het Franse Groupe Courir te willen kopen voor een ondernemingswaarde van 520 miljoen euro.