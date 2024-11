JD Sports Fashion Plc rondt overname Courir af

Het Britse JD Sports Fashion Plc rondt de overname van Groupe Courir S.A.S. af. De overname voldoet aan alle uitstaande voorwaarden en werd goedgekeurd door de Europese Commissie, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. JD Sports kondigde in mei 2023 aan Courir over te nemen voor 520 miljoen euro.

De overname van JD Sport versterkt de positie van het Britse bedrijf in Europa. Courir heeft 323 winkels in Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Portugal en Luxemburg. Bovendien heeft de Franse sneakerketen 36 winkels die onder franchiseovereenkomsten Courir verkopen in Noordwest-Afrika, het Midden-Oosten en Franse overzeese gebieden. Courir heeft ook drie Naked-winkels op zijn naam staan die een verhoogd concept voor damessneakers bevat.

Nu de overname is goedgekeurd worden 15 Courir-winkels in Frankrijk en zes Courir-vestigingen in Portugal in het eerste kwartaal van boekjaar 2026 aan Snipes verkocht. Courir blijft deze winkels exploiteren totdat de verkoop aan Snipes is afgerond, zo staat in het persbericht.