JD Sports groeit 5,8 procent in laatste kwartaal 2025 dankzij sterke Europese markt

De resultaten van JD Sports Fashion Plc worden in het vierde kwartaal van boekjaar 2025 flink aangedreven door sterke prestaties in Europa. De Britse sportmodegroep eindigt het jaar met een 5,8 procent organische omzetgroei en plant in het volgende boekjaar 150 nieuwe winkels te openen, zo blijkt uit de update van het bedrijf.

JD Sports noteert in het kwartaal dat loopt tot en met 1 februari 2025 een organische omzetgroei van 5,6 procent. De like-for-like omzetgroei komt neer op 0,3 procent. De groeiende verkopen worden toegeschreven aan de Europese markt, waar het bedrijf met 11,4 procent groeit. In Azië-Pacific groeit het bedrijf eveneens met 11,4 procent, terwijl de Noord-Amerikaanse en Britse afzetmarkt minder hard groeien, met 3,9 en 0,8 procent.

De Britse sportmodegroep heeft aan het einde van boekjaar 2025 zo’n 4.850 winkels in het portfolio. Dat zijn er 1.533 meer dan vorig jaar, inclusief de 1.485 winkels die zijn overgenomen door Hibbett en Courir.

In het hele boekjaar stijgt de omzet van JD Sports organisch met 5,8 procent en 0,3 procent like-for-like. Geografisch is te zien dat Europa momenteel de sterkste markt is, met een organische omzetplus van 10,5 procent, gevolgd door Azië-Pacific (9,5 procent) en Noord-Amerika (7,5 procent). In het Verenigd Koninkrijk wordt een omzetdaling van 0,7 procent genoteerd.

JD Sports is boekjaar 2026 begonnen met resultaten die in lijn liggen met de verwachtingen, zo staat in de update. Het bedrijf merkt wel op dat ‘de importtarieven de uitkomst van de ontwikkelingen onzeker maakt’. De sportmodegroep is daarom regelmatig in contact met merkenpartners, maar ‘vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de mogelijke gevolgen’.

Wat er in boekjaar 2026 in ieder geval gaat gebeuren, zijn winkelopeningen en enkele -sluitingen. Zo verwacht JD Sports 150 nieuwe winkels te openen en zo’n honderd winkels te verbouwen of verhuizen. Er zullen bovendien circa vijftig winkels in Oost-Europa worden gesloten. Het bedrijf verwacht daarom dat de like-for-like-omzet in financieel jaar 2026 lager zal zijn dan vorig jaar.

JD Sports deelde nog geen exacte omzetcijfers over het laatste kwartaal van 2025 en de jaarresultaten. Dit staat gepland op 21 mei 2025.