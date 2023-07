JD Sports stapt in de franchise voor uitbreiding naar Midden Oosten

JD Sports breidt uit naar het Midden Oosten. De retailer is van plan zo’n vijftig winkels in het gebied te openen, meldt Reuters, en sloot hiervoor zijn eerste franchiseovereenkomst ooit met het in Dubai gevestigde GMG.

De focus in de tienjarige overeenkomst ligt op locaties in de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Koeweit en Egypte en maakt deel uit van een strategie om uit te breiden naar ondergewaardeerde markten, aldus Reuters.

Een grotere focus op gezondheid en welzijn sinds de coronacrisis zou volgens JD gezorgd hebben voor een groei in de Midden-Oosterse athleisure markt. "Gedurende mijn carrière heb ik uit eerste hand het enorme onaangeboorde potentieel voor retailers in het Midden-Oosten gezien," vertelt JD CEO Régis Schultz aan Reuters.

In 2022 behaalde JD Sports Fashion Plc een omzet van 10,1 miljard pond (11,6 miljard euro), een toename van 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro) ten opzichte van het jaar daarvoor.

In mei maakte JD Sports bekend het Franse Groupe Courir te willen kopen voor een ondernemingswaarde van 520 miljoen euro. Groupe Courir beschikt over 313 winkels.