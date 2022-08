Régis Schultz is de nieuwe CEO van JD Sports Fashion Plc

JD Sports Fashion Plc heeft een nieuwe CEO. Régis Schultz neemt in september het stokje over van interim-CEO Kath Smith, zo is te lezen in een persbericht van het Britse sportkledingbedrijf. Smith neemt dan haar voormalige rol in de raad van bestuur weer aan.

Schultz werd gekozen na een 'uitgebreide' en 'wereldwijde' zoektocht naar een nieuwe CEO, zo schrijft JD Sports. Schultz is afkomstig van de Al-Futtaim Group, een conglomeraat uit Dubai dat werkt met grote bedrijven als Zara, Ikea, Hugo Boss en Lacoste. Schultz werd hier in 2019 president van de retaildivisie.

Daarvoor werkte hij op topniveau bij verschillende andere grote bedrijven. Zo was hij een tijdlang CEO bij de Franse warenhuisketen Monoprix, waar hij onder meer een nieuwe digitale strategie lanceerde en een samenwerking opzette met Amazon.

Higginson: 'Schultz heeft precies wat we zoeken'

"Schultz heeft precies de kenmerken waar we naar zochten," aldus Andrew Higginson, niet-uitvoerend voorzitter bij JD Sports Fashion Plc. "Hij is door en door retailer, met ervaring binnen allerlei retailformats. In zijn verschillende rollen heeft hij transformaties bewerkstelligd op het gebied van digitalisering. Tot slot heeft hij uitgebreide internationale ervaring, die erg belangrijk zal zijn." Schultz zelf zegt uit te kijken naar zijn start bij JD.