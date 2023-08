JD Sports verwerft het resterende belang van 40 procent in het in Polen gevestigde MIG

JD Sports Fashion Plc heeft het uitstaande minderheidsbelang van 40 procent in Marketing Investment Group S.A. (MIG) overgenomen van zijn minderheidsaandeelhouders en wordt nu voor 100 procent eigenaar van MIG. Dat maakt JD Sports bekend in een persbericht.

JD Sports verwierf oorspronkelijk een belang van 60 procent in het in Polen gevestigde MIG in april 2021, en heeft sindsdien het JD-portfolio gevestigd in vijf landen in Midden- en Oost-Europa met 18 JD-winkels. De afronding van de overname is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring door de Europese Commissie en wordt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 verwacht.

“Door het resterende belang van 40 procent in MIG te verwerven, kunnen we de ontwikkeling van JD in Centraal- en Oost-Europa versnellen”, zegt Régis Schultz, CEO van JD Sports.

MIG blijft ook winstgevend handelen via Sizeer en andere complementaire merken en verkoopt een breed scala aan sportschoenen, -kleding en -uitrusting van toonaangevende wereldwijde merken.

JD Sports koopt het ene na het andere merk op. Zo nam het in juli de overige aandelen van moederbedrijf Aktiesport en Perry Sport over. Ook kondigde de groep in mei plannen aan om het Franse sportkledingmerk Courir over te nemen. Andere sportmerken die onder de groep vallen zijn Size?, Footpatrol, Finish Line, Shor Palace, DTLR, Livestock, Sprinter, Sports Zone en Sizeer. Tot de outdoormerken behoren Go Outdoors (GO), Blacks, Millets, Tiso, Ultimate Outdoors, Fishing Republic en Naylors.