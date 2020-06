Jumbo: “Geen interesse in het kopen van Hema”

De schuldeisers hebben nog maar net Hema in handen of er wordt al gespeculeerd over de volgende eigenaar van Hema. Hema CEO Tjeerd Jegen hintte eerder al dat Jumbo voor hem de ideale kandidaat zou zijn. Jumbo CFO Ton van Veen verklaart nu tegen de Telegraaf dat het bedrijf geen interesse heeft in het overnemen van Hema.

“We hebben een vruchtbare samenwerking, de synergie is goed, vooral waar we elkaar kunnen versterken. Het gaat ons aan het hart, maar er is geen sprake van dat we eigenaar worden,” aldus Van Veen.

Hema en Jumbo werken sinds eind 2019 samen. Jumbo heeft zeventien panden van Hema overgenomen en de non-food producten van Hema zijn bij de supermarkten in de schappen komen te liggen.