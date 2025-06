Kan een automan Kering redden? Luca de Meo stapt in de moeilijkste rol van de mode

Wanneer Luca de Meo deze september, slechts enkele dagen voor de Milan Fashion Week, aantreedt als CEO van Kering, is dat niet om een soepel draaiende machine bij te stellen. In plaats daarvan stapt de man die automerken als Renault en Fiat nieuw leven inblies, een mode-imperium in crisis binnen. De marktwaarde van Kering is sinds de piek in 2021 met meer dan 60 procent gedaald, onder druk van de tegenvallende prestaties van vlaggenschipmerk Gucci en een breder identiteitsprobleem in de portfolio.

De benoeming van De Meo markeert een gedurfde afwijking voor de familie Pinault, wiens zorgvuldig georkestreerde opvolgingsplan een doorgewinterde buitenstaander aan het roer van hun modegroep heeft geplaatst. Het is een erkenning dat de oude garde van de luxe-industrie wellicht niet langer is toegerust om het schip te stabiliseren. De huidige CEO François-Henri Pinault, die aanblijft als voorzitter, heeft zich lange tijd omringd met loyale insiders zoals Jean-François Palus en Francesca Bellettini, vertrouwd, maar niet getest in crisistijd. De Meo daarentegen heeft een reputatie opgebouwd op basis van resultaten, niet op relaties.

Kering besturen: Een nieuwe hand aan het stuur

De mode-industrie mag dan huiveren bij het idee van een buitenstaander, de benoeming van Leena Nair, een voormalig Unilever-manager, als CEO van Chanel in 2021 bewijst dat mode niet langer verboden terrein is voor ervaren managers uit andere sectoren. In veel opzichten verschillen auto's en couture niet zo veel: beide vereisen zorgvuldig merkbeheer, finesse in wereldwijde positionering en een meedogenloze beheersing van de complexiteit van de toeleveringsketen.

De Meo, een Italiaan die met succes de nuances van de Franse bedrijfscultuur heeft doorlopen, is wellicht uniek toegerust. Zijn uitdaging ligt in het opleggen van structuur aan een sector die wordt aangedreven door instinct en ego, zonder de creativiteit te verstikken waarvan deze afhankelijk is.

Toch zal de weg voor hem niet zonder hobbels zijn. Kering is een huis van merken op zoek naar momentum. De creatieve richting van Gucci blijft onzeker na Alessandro Michele en Sabato De Sarno. Balenciaga betreedt, na een jaar van herstel van vertrouwen na reputatieschade, een nieuw tijdperk onder Pierpaolo Piccioli. En Saint Laurent en Bottega Veneta, hoewel stabiel, missen vooralsnog de groeimotor van de grote namen van LVMH.

De uitdaging is niet alleen een ommekeer, maar een transformatie. De Meo moet een manier vinden om glamour en aantrekkingskracht te herstellen zonder in de val van cosmetische veranderingen te trappen. Mode heeft niet alleen structuur nodig; het heeft ziel nodig. Als hij slaagt, zal De Meo iets hebben bereikt wat maar weinig auto-CEO's ooit hebben gedaan: een modegroep uit het luxe-neergang loodsen.