Bevestigd: Luca de Meo wordt nieuwe CEO Kering

De nieuwe CEO van modegroep Kering is een Italiaan, geboren in Milaan: Luca de Meo. De Meo is afgestudeerd aan de Bocconi Universiteit in Milaan en heeft meer dan dertig jaar ervaring in de auto-industrie. Hij zal leiding gaan geven aan de Franse luxegoederen gigant.

De raad van bestuur van Kering heeft vandaag, onder voorzitterschap van François-Henri Pinault, op voordracht van de benoemingscommissie, de benoeming van Luca de Meo tot CEO van de Groep goedgekeurd. Het nieuws circuleerde al sinds zondagavond, nadat de raad van bestuur van Renault het vertrek van De Meo had aangekondigd en Le Figaro het gerucht had gepubliceerd. FashionUnited berichtte hier ook over.

Luca de Meo treedt op 15 september 2025 in dienst, na goedkeuring

"Deze beslissing, geïnitieerd door François-Henri Pinault, markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van de governance van Kering en versterkt de leiding van de Groep in deze nieuwe fase", aldus een persbericht.

Binnen de vernieuwde governance wordt het voorzitterschap van de raad van bestuur, uitgeoefend door François-Henri Pinault, losgekoppeld van de functie van CEO. Deze governance-structuur is in lijn met de best practices van grote beursgenoteerde bedrijven. Deze wijzigingen worden van kracht na besluitvorming door de raad van bestuur aan het einde van de algemene vergadering van 9 september 2025. Deze vergadering zal Luca de Meo benoemen tot bestuurder en het bijbehorende beloningsbeleid goedkeuren. Na goedkeuring treedt De Meo op 15 september 2025 in dienst.

“Na twintig jaar van transformatie van Kering tot een van de belangrijkste spelers in de wereldwijde luxe-industrie, is de groep klaar voor een nieuwe ontwikkelingsfase. In 2023 ben ik al begonnen met een heroverweging van de governance van de Groep. In die context heb ik Luca de Meo ontmoet”, aldus François-Henri Pinault in het persbericht.

“Zijn ervaring aan het hoofd van een internationale beursgenoteerde groep, zijn grondige kennis van merken en zijn gevoel voor een sterke en respectvolle bedrijfscultuur hebben mij ervan overtuigd dat hij de leider is die ik zocht om een nieuwe visie te brengen en dit hoofdstuk in de geschiedenis van onze groep te leiden. Met volledig vertrouwen vertrouw ik hem de leiding van Kering en onze teams toe. Uiteraard zal ik hem als voorzitter van de raad van bestuur van Kering bijstaan in deze nieuwe fase”, voegde Pinault toe.

“Ik wil François-Henri Pinault en de raad van bestuur bedanken dat ze mij hebben gekozen om deze nieuwe ontwikkelingsfase van de groep te leiden. Ik ga deze nieuwe professionele uitdaging met enthousiasme, nieuwsgierigheid en vertrouwen aan, gesteund door de kracht van de merken en de knowhow van de teams. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen in zullen slagen Kering een onmisbare speler in de luxe-industrie te laten blijven”, aldus de nieuwe CEO.

Luca de Meo: Nieuwe CEO van Kering

Luca de Meo, met dertig jaar ervaring in de auto-industrie, is geboren in Milaan (Italië) in 1967.Hij behaalde een diploma Bedrijfseconomie aan de Bocconi Universiteit in Milaan en werd in 2017 uitgeroepen tot Bocconi Alumnus of the Year. Hij begon zijn carrière bij Renault in 1992, voordat hij overstapte naar Toyota Europe. Vervolgens trad hij toe tot de Fiat-groep, waar hij directeur was van de merken Lancia, Fiat en Alfa Romeo, CEO van Abarth en marketingdirecteur van de Fiat-groep. In 2009 trad hij toe tot de Volkswagen-groep als marketingdirecteur van de groep en van het merk Volkswagen. In 2012 werd hij benoemd tot lid van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor verkoop en marketing van Audi AG. Van november 2015 tot januari 2020 was hij voorzitter van Seat en Cupra, lid van de raden van toezicht van Ducati en Lamborghini en voorzitter van de raad van bestuur van de Volkswagen-groep in Spanje.

Sinds juli 2020 is Luca de Meo CEO van de Renault-groep en sinds januari 2021 lid van de raad van bestuur van de groep. Van januari 2021 tot februari 2023 was hij ook CEO van het merk Renault. Van januari 2023 tot december 2024 was hij voorzitter van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). Van november 2023 tot maart 2025 was hij ook algemeen directeur van Ampere, de Europese leider in emissievrije en software-gedefinieerde voertuigen. Van april 2021 tot oktober 2022 was hij lid van de raad van bestuur van TIM (Telecom Italia).