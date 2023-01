Kantonrechter oordeelt: Primark manager Amsterdam onterecht ontslagen

Modeketen Primark ontsloeg vorig jaar onterecht een storemanager in Amsterdam, omdat hij overschrijdend gedrag zou vertonen. Dat oordeelt de kantonrechter in Amsterdam. Volgens de rechtbank mag de desbetreffende storemanager gewoon weer aan het werk.

De storemanager van Primark Amsterdam werd in juli 2022 op non-actief gesteld, nadat het bedrijf meerdere meldingen ontving van overschrijdend gedrag. De storemanager zou in 2020 hart-emoji’s gereageerd hebben op een statusverandering op Whatsapp, zo staat in het verslag van de uitspraak. Er werd vorig jaar een klacht tegen de storemanager ingediend, waarna andere klachten volgden. Enkele maanden later, ontsloeg Primark de storemanager op grond van de overschrijdende klachten.

De kantonrechter beslist nu dat de Whatsappberichten en andere meldingen geen geldige reden tot ontslag zijn en dat de storemanager zijn baan terug moet krijgen. De kantonrechter oordeelt daarnaast dat er sprake zou zijn van een samenzwering onder collega’s. Begin 2022 stond er namelijk een grote reorganisatie op de planning waarbij 240 personeelsleden hun baan zouden verliezen. De managementfuncties zouden met name de dupe zijn. De storemanager zou al van de reorganisatie afweten en dat werd hem niet in dank afgenomen.

De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de meldingen van overschrijdend gedrag hierdoor niet voldoende zijn om de storemanager zijn baan te laten verliezen. Primark moet de storemanager weer in dienst nemen.