Kering ziet scherpe omzetdaling in tweede kwartaal

Luxeconglomeraat Kering, dat onder andere Gucci en Bottega Veneta in zijn portfolio heeft, heeft in een persbericht de kwartaalcijfers bekend gemaakt. De Franse luxegroep zag in het tweede kwartaal de geconsolideerde omzet met 43,5 procent dalen en op vergelijkbare basis was dit zelfs 43,7 procent.

CEO François-Henri Pinault zegt in het bericht dat de eerste helft van 2020 de zwaarste periode was die het bedrijf ooit gekend heeft. “We tonen graag onze solidariteit aan iedereen die slachtoffer is geworden van deze situatie en zijn al onze medewerkers ontzettend dankbaar voor hun bijdrage. De resultaten van vandaag laten zien hoe groot het effect van de pandemie op onze dagelijkse operaties is, maar we hebben er ook vertrouwen in dat we nog sterker uit deze crisis zullen komen. We zijn 2020 heel solide gestart en dankzij onze sterke merken, de schaal waarop wij opereren en onze digitale expertise, komen wij hier zeker weer uit.”

In het eerste kwartaal van 2020 zag Kering de omzet ook al dalen . De modegroep realiseerde toen een omzet van circa 3,2 miljard euro, die 15,4 procent minder was in dezelfde periode het jaar daarvoor. Kering, die naast Gucci en Bottega Veneta ook het moederbedrijf is van onder andere Balenciaga en Alexander McQueen, vindt het lastig om de cijfers te voorspellen voor de tweede helft van 2020. Ondanks dat de markt in Azië lijkt aan te trekken, denkt CFO Jean-Marc Duplaix dat het teruglopende toerisme als gevolg van Covid-19 ook de komende tijd nog grote gevolgen zal hebben. “De grote verliezen die wij in de eerste helft van 2020 hebben geleden, kunnen niet goedgemaakt worden in de tweede helft.”

Gucci zorgt voor sterke omzetdaling Kering, omzet Bottega Veneta daalt minder

Als we kijken naar afzonderlijke merken van de luxegroep is het opvallend om te zien dat de omzet van Gucci en Yves Saint Laurent veel sterker daalden dan die van Bottega Veneta. Gucci, dat normaal een van de topmerken van Kering is, liet een daling van 45 procent zien in de maanden april, mei en juni, vergeleken met het jaar daarvoor. Voor Yves Saint Laurent was dit zelfs 48 procent, terwijl de omzet van Bottega Veneta slechts met 24,4 procent daalde in deze periode.

Dat Bottega Veneta een veel minder sterke daling liet zien, is waarschijnlijk te wijten aan de nieuwe creatief directeur Daniel Lee, die Tomas Maier in juni 2018 opvolgde. Hij creëerde met onder andere zijn sandalen met vierkante neus een ware hype rondom Bottega Veneta en sleepte met zijn werk op de laatste British Fashion Awards in december maar liefst vier prijzen in de wacht.

Beeld: Bottega Veneta SS20 campagne, eigendom Bottega Veneta