Scherpe omzetdaling bij Gucci tekent kwartaalcijfers Kering

Kering zag in het eerste kwartaal van 2020 de omzet dalen. Het luxeconglomeraat realiseerde een omzet van circa 3,2 miljard euro, 15,4 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder, zo is te lezen in het kwartaalverslag.

De belangrijkste oorzaak voor de daling is volgens Kering de verspreiding van Covid-19. Vooral in de maanden februari en maart werd de modegroep getroffen door de effecten van de pandemie: in die periode werd een aantal van de productiefaciliteiten van Kering-merken gesloten, evenals een groot deel van de winkels in Azië, Europa en de Verenigde Staten. De omzet in winkels liep in het eerste kwartaal terug met 19,5 procent, wholesale-verkopen met 6,8 procent. Tegelijkertijd was er in e-commerce een sterke stijging te zien van 21,1 procent.

Vooral Gucci, een van de grootste merken uit het portfolio van Kering, ondervond negatieve gevolgen van de coronacrisis: het modemerk noteerde een omzetdaling van 22,4 procent. Volgens Kering is dit te wijten aan de sterke aanwezigheid van Gucci in Azië, waar winkels en productiefaciliteiten al vroeg in het kwartaal werden gesloten.