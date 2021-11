Klarna lanceert shopping app

Betaaloplossing Klarna heeft vanmorgen een nieuwe, wereldwijde 'alles-in-één' shopping app gepresenteerd.

"Via deze app kunnen gebruikers bij iedere online winkel shoppen, exclusieve deals en gepersonaliseerde collecties ontdekken, artikelen opslaan en notificaties voor prijsdalingen aanzetten, leveringen volgen, betalingen en retouren beheren, en nog veel meer," zo meldt Klarna in een persbericht. "Ook kan de consument Klarna's betaaloplossing overal online gebruiken (of de winkel nu samenwerkt met Klarna of niet)," zo wordt vermeld.

"Mensen zoeken tegenwoordig naar zoveel mogelijk gemak en willen het liefste één plek hebben waar al hun behoeften in de klantreis samenkomen. Het schakelen tussen apps vinden consumenten steeds vaker frustrerend (..) Met de introductie van onze nieuwe app, wordt Klarna een complete shoppingdienst die in veel behoeften voorziet - van inspiratie en ontdekking tot naadloze ervaringen na aankoop van een product," stelt Sebastian Siemiatkowski, CEO van Klarna het bericht.

De nieuwe Klarna app is er voor iOS en Android. De nieuwe app is beschikbaar in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Polen, Frankrijk, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland.

Klarna meldt dat 'op korte termijn' nog meer functies in de shopping app beschikbaar worden gemaakt.

Mobile first