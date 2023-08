‘Klarna maakt sterke Europese groei door’

Betaalservice Klarna, bekend om haar achteraf-betaalservice, maakte naar eigen zeggen tijdens het tweede kwartaal van 2023 een sterke groei door in Europa. In een persbericht geeft het bedrijf aan dat de waarde van met Klarna betaalde producten in die periode veertien procent is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Een significant verschil in vergelijking met de groei van de e-commerce sector in diezelfde periode, benadrukt Klarna. De gehele e-commerce industrie groeide volgens het bedrijf met slechts één procent.

Klarna is momenteel actief in elf Europese landen en dient ruim honderd miljoen Europese online kopers en 470 duizend winkeliers. Uit onderzoek dat het bedrijf deed onder Europese gebruikers bleek dat een kleine driekwart van de Europese consumenten het betaalplatform inmiddels minstens één keer per maand gebruikt. Vertrouwen en betalingsgemak spelen volgens het bedrijf een centrale rol in de keuze voor hun service, aldus Klarna.

"We zijn erg trots op de enorme groei die Klarna in het afgelopen jaar heeft laten zien”, vertelt Sebastian Siemiatkowski, de CEO van het bedrijf. “Terwijl kleinere spelers hun activiteiten in Europa afschalen of de regio helemaal verlaten, verdubbelen wij onze inspanningen om onze marktpositie zowel in Europa als de Verenigde Staten te versterken."

Naast de achteraf-betaaloplossingen biedt Klarna inmiddels ook een betaalmethode om direct af te rekenen. De ‘Pay Now’ service is goed voor een derde van de financiële transacties. Ook houdt Klarna zich bezig met shopping op basis van aanbevelingen van AI-software en lanceerde het een platform voor influencers.