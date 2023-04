Klarna app krijgt personal shopping en doorverkoop-functies

Klarna lanceert een vernieuwde versie van zijn shopping-app, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Er komt een nieuwe tool op basis van kunstmatige intelligentie (AI), een personal shopping service en de mogelijkheid om producten door te verkopen.

Om een meer persoonlijke ervaring te bieden, bevat het nieuwe ontwerp een ‘discovery shopping feed’, Klarna Spotlight, die wordt samengesteld op basis van het gedrag van de gebruiker. De innovatie wordt eerst gefaseerd gelanceerd in de Verenigde Staten. In mei wordt de functie beschikbaar voor alle gebruikers.

De nieuwe functionaliteit ‘Ask Klarna’ brengt consumenten in contact met experts die winkel inspiratie en adviezen zullen leveren, via chat of een videogesprek. Ook wordt het mogelijk eerder aangeschafte producten door te verkopen op eenc aantal doorverkoop platformen. Deze functie is al beschikbaar in Zweden. Op de korte termijn zullen wereldwijd meer partners worden aangesloten, aldus Klarna. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe functionaliteiten precies live gaan in Nederland en België.

De Klarna shopping app werd eind 2021 geïntroduceerd. In mei van 2022 werd al een Virtual Shopping-functie toegevoegd.