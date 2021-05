Klarna: ‘Nederlanders willen modeartikelen na coronapandemie vaker in fysieke winkel kopen’

Beeld: Klarna.com

Meer dan de helft van de Nederlanders (58 procent) kocht kleding de afgelopen maand online, dat blijkt uit onderzoek van betalingsbedrijf Klarna. Slechts 15 procent deed de aankoop in een fysieke winkel, ondanks de mogelijkheid op afspraak te winkelen.

Online modewinkels hebben op dit moment een hoger aandeel van het winkelend publiek, zo is te lezen. Nederlandse winkelaars geven wel aan hun modeartikelen na de coronacrisis vaker in fysieke winkels te willen kopen.

De Nederlandse bevolking verlangt terug naar het fysiek winkelen in de winkelstraat. De volledige heropening van de retail kwam volgens Viveka Söderbäck, Klarna’s expert op gebied van consumentengedrag, dus als geroepen. Echter denkt meer dan de helft van de winkelaars over een jaar het grootste deel van hun aankopen online te doen, zo staat in het persbericht. Als de ondervraagde Nederlanders de keuze zouden krijgen alle aankopen alleen in fysieke winkels of online te doen, kiest 45 procent voor online. Hierbij zijn dagelijkse boodschappen uitgesloten. Wanneer de dagelijkse boodschappen wel meetellen, zou slecht 18 procent van de ondervraagden alles online aankopen.

De coronapandemie heeft een boost gegeven aan de digitale transformatie, zo staat in het onderzoek van Klarna. Verkopers die alleen in fysieke winkels actief waren, waren een jaar geleden nog niet klaar voor de online markt. Daarnaast overwogen de meeste consumenten -volgens het onderzoek van Klarna- boodschappen niet online te doen. Door het coronavirus is dat veranderd. “Er liggen hierdoor grote kansen voor slimme retailers om de consument voor zich te winnen”, aldus Söderbäck in het persbericht.

Het onderzoek van Klarna is uitgevoerd onder meer dan 9.000 consumenten in negen kernmarkten van Klarna verspreid over drie continenten. In Nederland hebben 1010 respondenten meegewerkt.