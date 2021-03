Kledingverhuur en tweedehands: Circular Economy lanceert gids voor opzetten circulair businessmodel

Resale en rental, op zijn Nederlands gewoon verhuur en tweedehands, zijn hot topics in de mode-industrie. Steeds meer grote modebedrijven introduceren een verhuurservice binnen het bedrijf of gaan aan de slag met de verkoop van tweedehands items. Maar hoe zet je een dergelijk businessmodel eigenlijk op? Circle Economy lanceert op 1 april de Circular Toolbox: een gratis online stappenplan voor kledingmerken om binnen een jaar tijd een businessmodel op basis van verhuur of tweedehands op te zetten, zo meldt de organisatie in een persbericht.

Door merken te voorzien van de nodige hulpstukken, een duidelijk proces en tijdlijn om te volgen, wil de organisatie met de Circular Toolbox het zo makkelijk mogelijk maken voor bedrijven om circulaire businessmodellen te implementeren. Circle Economy geeft aan dat circulaire businessmodellen zoals verhuur of tweedehands commerciële kansen bieden om het businessmodel te innoveren terwijl merken ook het leven van een product verlengen. Uiteraard biedt een circulair businessmodel ook de kans de impact van een bedrijf op het milieu te verkleinen.

De Circular Toolbox bevat vijf stappen en bevat hulpmiddelen voor ontwerp en onderzoek, diverse sheets en gidsen en een podcast met merken die al een circulair businessmodel hebben geïmplementeerd. Het circulaire innovatie proces dat wordt gebruikt in de gids is al uitgeprobeerd door vier merken tijdens het Switching Gear project waar Circle Economy bij betrokken was, zo is te lezen in het persbericht. De merken die deelnamen zijn Asket, Lindez, ETP en Kuyuchi.

Bedrijven die interesse hebben in de Circular Toolbox kunnen toegang aanvragen vanaf 1 april op de website van The Circular Toolbox. ‍

Al in 2019 publiceerde Fashion for Good een onderzoek naar de levensvatbaarheid circulaire services zoals het verhuur van mode-items maar keek het ook naar abonnementsvormen. Uit ‘The future of circular fashion: Assessing the viability of circular business models’ kwam destijds naar voren dat het luxe segment en occasionwear goede kansen bieden voor verhuurservices. Het operationeel marge voor luxe merken kan bij een verhuur optie oplopen tot 60 procent per kledingstuk. Doordat een kledingitem door de vaak hoge kwaliteit vaak verhuurd kan worden, komt het marge drie keer hoger uit dan bij traditionele retail. Volgens het onderzoek met een item meer dan vier keer worden verhuurd voordat het meer oplevert dan de normale verkoop in de retail.Retailers werden in het rapport aangeraden 10 procent van de oorspronkelijke retailprijs te vragen als huurprijs per keer. Er is namelijk een grens bij de consument: wanneer het huren van een item meer dan 200 euro kost per keer zien ze er van af.

Uit het rapport kwam destijds eveneens naar voren dat het belangrijk is dat de retailer duidelijk heeft hoe vaak een item verhuurd kan worden voordat het winstgevend is deze te verhuren. In het midden- en premiumsegment moet een item vaak al voor 25 procent van de oorspronkelijke retailprijs verhuurd worden en is het afhankelijk van de kwaliteit van het item hoe vaak deze in goede staat aangeboden kan worden.