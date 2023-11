Komt overname SportScheck in gevaar door problemen bij moederbedrijf Signa?

Aanhoudende problemen bij het Oostenrijkse bedrijf Signa Group kunnen een domino-effect hebben in de rest van de industrie. Mediaberichten wijzen op de deal die Signa eerder sloot met de Britse Frasers Group voor Duitse retailer SportScheck die mogelijk nu in gevaar komt.

Signa, een van de mede-eigenaren van het Britse warenhuis Selfridges, schakelt naar verluidt herstructureringsdeskundigen in om te helpen de situatie waarin het zich bevindt te beheersen, waardoor uiteindelijk twijfel ontstaat over de toekomst van het bedrijf met de luxe winkelketen. Zo werd bijvoorbeeld ook al gehint op het terugtrekken van Signa uit de joint venture met Central Group. Deze joint venture is de eigenaar van warenhuis Selfridges, maar ook onder andere De Bijenkorf. Een verkoop van De Bijenkorf zou naar verluidt niet uitgesloten zijn.

De Britse Frasers Group sloot enkele weken geleden een overeenkomst met Signa voor de overname van SportScheck. De deal moet in het eerste kwartaal van 2024 helemaal rond zijn. SportScheck CEO Matthias Rucker meldt in een statement nog steeds positief te zijn over de deal, ondanks de situatie bij moederbedrijf Signa. "We hebben een duurzaam en solide transformatieplan dat op zijn plaats blijft. SportScheck heeft geen faillissement aangevraagd. We nemen ongetwijfeld met bezorgdheid kennis van het nieuws van onze aandeelhouder - de Signa Group - en de ontwikkelingen daar. Wij worden op dit moment niet beïnvloed door deze ontwikkelingen, ook al vermoedt de markt anders."