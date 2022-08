Krapte op de arbeidsmarkt: hoge werkdruk, stijging arbeidskosten en ongeschikt personeel

Tijdens het tweede kwartaal van 2022 vond er net als tijdens vorige kwartalen weer een sterke groei van de werkgelegenheid in de arbeidsmarkt plaats, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het was het vijfde jaar op een rij waarin het aantal openstaande vacatures een recordhoogte bereikte: per elke honderd werklozen stonden er 143 vacatures open. Het personeelstekort is daarmee volgens de cijfers van CBS momenteel de grootste zorg onder Nederlandse bedrijven.

Het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten heeft volgens een derde van de ondernemers (36 procent) als belangrijkste gevolg dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die aan het begin van het derde kwartaal werd gehouden.

Daarnaast ziet een zesde van de Nederlandse ondernemers (16 procent) een duidelijke sterking van de arbeidskosten als gevolg van het personeelstekort, bijvoorbeeld omdat er meer loon betaald moet worden.

Tot slot ervaart een op de negen (11,5 procent) van de Nederlandse ondernemers het moeten aannemen van minder geschikt personeel als een van de belangrijkste gevolgen van het personeelstekort.