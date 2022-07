Personeelstekort, werven en roosters vol krijgen: Zo gaan deze modebedrijven ermee om

'Winkels smeken om personeel', zo kopte het ANP eerder deze week. De arbeidsmarkt is gespannen, dat weten veel werkgevers. Het zorgt ervoor dat op steeds creatievere manieren personeel geworven wordt, maar men ook creatief om moet gaan met het vullen van de roosters én het behoud van goed personeel. Deze week meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau nog dat een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet langer genoeg zijn.

Bij een gebrek aan personeel zijn sommige winkels soms zelfs al gedwongen de openingstijden aan te passen of blijven winkels sporadisch zelfs een hele dag dicht door uitval van personeel. Begin juli kwam nog het nieuws naar buiten dat een deel van de ondernemers omzetverlies vreest vanwege het personeelstekort. Het personeelsbestand is dan ook top-of-mind bij veel bedrijven. Maar hoe gaan modebedrijven met de krapte op de markt om? FashionUnited deed een rondvraag en kijkt ook naar recente voorbeelden.

Recent werd de Job Shop opgezet in de Koopgoot in Rotterdam. Op 1 en 2 juli was daar de 'winkel' te vinden waarbij werkzoekenden kennis konden maken met diverse winkels uit de Rotterdamse winkelstraat die personeel zochten. Retailers die meededen waren Hema, KKEC, Esprit, Chasin’, Peek & Cloppenburg, H&M, Sacha, Swatch, WE, Hunkemöller, C&A, Raoul, Ecco, De Pindakaaswinkel, Primark, Gerry Weber en The Body Shop. Volgens een verslag van het Algemeen Dagblad kwamen 80 mensen op de Job Shop af en werden er meer dan 50 nieuwe werknemers geworven. H&M geeft schriftelijk tegen FashionUnited aan dat het Job Shop-Initiatief een succes was. De retailer is dan ook van plan om komend najaar weer deel te nemen aan het evenement.

In mei kwam naar buiten dat de wervingsbonus bij Suitsupply verdubbeld werd. Deze 'aandraagbonus' komt daardoor neer op 4000 euro. Een bijzondere actie is ook opgezet door Hema en Schoenenzaken in het Noorden van het land. Word je aangenomen bij Hema en loop je de proeftijd door, dan mag je namens Michael van Gool van Hema schoenen uitzoeken ter waarde van 250 euro bij Schoenenzaken, zo meldt Joël Timmerman van het schoenenbedrijf op LinkedIn. Timmerman legt in een telefonisch gesprek met FashionUnited uit dat hij werd benaderd door Van Gool om de actie op te zetten. Het ontvangen van de waardebon geldt voor iedereen, ongeacht waar in het land ze een baan krijgen. Dat is voor Schoenenzaken ook een manier om mensen die niet in het Noorden van het land wonen kennis te laten maken met de zaak. "Wij zijn al voorzien van personeel," vertelt Timmerman, maar een mede-retailer helpen doet hij graag. "Om goed en professioneel retail personeel binnen te halen, dat uiteindelijk goed is voor de hele sector."

Eigenaar van lingeriewinkels SuperBra, Floor van de Pavert, ging eerder dit jaar op zoek naar een brievenschrijfster die in een landelijke krant had verteld hoe graag ze zou willen werken. Van de Pavert wilde de schrijfster met liefde een plek aanbieden en ging op Twitter op zoek naar de schrijfster. Of Van de Pavert de schrijver uiteindelijk nog gevonden heeft is helaas niet bekend.

Personeelstekort: H&M, Uniqlo, Hunkemöller, Steppin' Out en Hema vertellen

FashionUnited zocht ook contact met diverse merken over hoe het staat met het personeelstekort bij de bedrijven en hoe hier mee om wordt gegaan. H&M geeft aan dat het momenteel met een personeelstekort te maken heeft in combinatie met de uitdagingen van een veranderend retaillandschap als gevolg van de pandemie. "Naast dat we intern aanpassingen maken, zetten we externe wervingscampagnes op via onze eigen communicatiekanalen (online en in de winkel) en via verschillende social media platforms en blijven we op zoek naar manieren om op een laagdrempelige manier in contact te komen met potentiële collega's." Over het behoud en het werven van personeel zegt het bedrijf via een woordvoerder: "Bij H&M geloven we in een omgeving waar werknemers zichzelf kunnen zijn en de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Daarom werken we voortdurend aan het verbeteren van ons wervingsproces en luisteren we naar de behoeften van de huidige arbeidsmarkt, om onze positie als werkgever te versterken. Dit betekent dat we onze collega's, naast goede arbeidsvoorwaarden en een salaris conform de cao, (internationale) doorgroeimogelijkheden, interne ontwikkelingsprogramma's en een personeelskorting bij alle merken van de H&M Group bieden."

"Covid heeft onze hele industrie veranderd en we moeten de manier waarop we werken veranderen," zo meldt Kaman Leung, COO van Uniqlo Benelux, schriftelijk aan FashionUnited. "Van recruitment en on-boarding tot compensatie en voordelen, we hebben elk element onder de loep gelegd zodat we top talent kunnen aantrekken." Uniqlo zet zich ook actief wereldwijd in voor het inhuren van vluchtelingen. In Europa werken nu 60 mensen met een vluchtelingenachtergrond bij Uniqlo. "De humanitaire crisis in Oekraïne was een sterke reden om contact te zoeken met Oekraïense vluchtelingen die zijn gevlucht naar Nederland. Uniqlo biedt hen stabiliteit door een veilige werkomgeving te creëren waarin ze kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling," aldus het van oorsprong Japanse bedrijf. "Toen ik aankwam in Nederland wist ik dat ik wilde bijdragen aan de lokale maatschappij en een baan wilde vinden," aldus store advisor Daria, van Uniqlo Kalverstraat. "Na het werken bij een liefdadigheidswinkel, hoorde ik dat Uniqlo in Amsterdam vluchtelingen aannam. Aangezien ik Ultra Light Down [de bekende jassen van Uniqlo, red.] kocht en droeg, was ik bekend met Uniqlo. Ik wilde een baan waardoor ik kon communiceren met klanten in de winkel."

Hunkemöller reageert via een woordvoerder met een statement van global HR director Karlijn Hendriks-Zuelen: "De huidige arbeidsmarkt zorgt voor uitdagingen maar gelukkig bij Hunkemoller niet Nederland breed. Naast Nederland zien we ook uitdagingen in Duitsland maar in alle andere 11 landen zien we geen problemen. Gelukkig hebben we fantastische medewerkers die bereid zijn om soms wat extra uren te maken om gaten op te vullen, maar uiteraard willen wij er ook alles aan doen om zo snel mogelijk de vacatures op te vullen. Om ervoor te zorgen dat wij medewerkers recruiten en behouden, hebben wij een grote focus gelegd op onze candidate journey. Wij zorgen voor een snel recruitment proces, gedreven door verschillende technologieën waaronder video recruitment en blijven wij innoveren om het zowel voor de kandidaat als voor de manager makkelijk en snel te maken. Want zeg nou zelf; wie wil er nou langer dan twee dagen wachten om iets te horen als je gesolliciteerd hebt?"

Ook retailer Steppin' Out erkent dat er uitdagingen zijn om de winkels bezet te krijgen. Tot nu toe heeft het bedrijf, op een zeldzaam incident na, geen winkels dicht hoeven te houden door gebrek aan personeel. Suzanne Bresser, retailmanager van de Nederlandse keten, geeft schriftelijk aan: "Doordat wij tijdens de corona periodes onze medewerkers steeds hebben voorzien van de juiste informatie hebben wij nog meer betrokkenheid gecreëerd. Bijna iedereen is aan boord gebleven. Tot op heden lukt het iedere keer nog om de roosters dicht te krijgen. Het grote voordeel voor Steppin’Out is dat zowel de retailmanager als de VM manager allebei uit de winkel komen en met grote regelmaat ook ‘gaten’ in de bezetting opvangen. We kijken naar mogelijkheden en zullen eerder concessies doen in werkzaamheden dan alles wat te maken heeft met de service voor de klant en eventuele sluitingen van winkels." Bresser geeft aan dat de uitdaging vooral ligt in het recruiten van nieuwe medewerkers. "Wij merken dat er veel minder mensen solliciteren wanneer er een vacature is. Wij zijn dan ook van mening dat we voor recruitmentsites niet naar buiten moeten kijken maar naar binnen. Met andere woorden: onze medewerkers zijn ambassadeurs van ons merk zijn en de beste recruiters. Wij zijn bezig met een nieuwe campagne met onze eigen medewerkers."

Hema woordvoerder Norbert Cappetti geeft aan dat bij Hema bovengemiddeld veel vacatures open staan. "Vrijwel alle 550 Hema winkels zoeken collega's, met name in de stedelijke gebieden. Het is zaak om altijd creatief te zijn om nieuwe collega's voor Hema te interesseren, zoals recent met de succesvolle initiatieven van de Job Shop in Rotterdam en de pop-up Hema banenmarkt in Utrecht Centrum." Roosters vol krijgen lukt vooralsnog wel, aldus Cappetti. "Bijvoorbeeld door te vragen om flexibiliteit van collega's en met het opvangen van diensten door collega's uit andere winkels in dezelfde regio's. Verder doen we een beroep op bestaande medewerkers die open staan voor extra werken, eventueel passen we ook contracturen aan." Hij geeft aan dat Hema ook vaker gebruik maakt van uitzendbureaus. "Pas als uiterste middel zal een winkel iets eerder sluiten, of gaat ons horeca- of take away-deel iets eerder open of dicht."

Advies personeelstekort: Winkel later open, maar zeker niet eerder dicht

Gelukkig komen er ook reacties terug van (onafhankelijke) retailers die geen problemen hebben met het vullen van hun roosters. Toch telt een gewaarschuwd mens voor twee. Op woensdag meldt de UWV dat de Nederlandse arbeidsmarkt voor het eerst sinds de metingen 'zeer krap' is. De krapte is zichtbaar in alle regio's en vrijwel alle beroepsgroepen. In geen enkele beroepsgroep is nu nog een overschot aan werkzoekenden.

Inretail geeft in een artikel van ANP aan dat het belangrijk is dat winkels optimaal bezet zijn op de belangrijkste omzetdagen, de tweede helft van de week en de weekenddagen. Bureau RMC gaf eerder al aan dat zaterdag nog steeds de drukste winkeldag zijn. De rustigste momenten zijn maandag- en zondagochtend. De drukte is vooralsnog in de namiddag groter dan in de ochtenden. Bureau RMC adviseert dan ook aan winkeliers met een krap personeelsbestand om de deuren in de avond niet eerder dicht te doen, maar juist wat later op de ochtend te openen. "Het laatste uur op een gemiddelde winkeldag geeft zelfs 10,33 procent van de dagdrukte weer, terwijl dat bij de uren in de ochtend maar 5,39 procent betreft,” zo is in een persbericht van het bureau te lezen. “Zoveel potentieel nog voor de deur mag een ondernemer niet laten passeren, ook niet bij gebrek aan personeel.”