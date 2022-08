Bedrijfsartsen waarschuwen voor overspanning door personeelstekorten

Bedrijfsartsen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) waarschuwen in een uitzending op BNR voor het risico op overspannen werknemers door personeelstekorten.

Ondanks dat er nog geen harde cijfers te presenteren zijn, zeggen de bedrijfsartsen de eerste tekenen hiervan in hun spreekkamers terug te zien. Zo ligt NVAB-voorzitter Boyd Thijssens toe: "Bedrijfsartsen zien dagelijks de gevolgen van personeelstekorten en hoge werkdruk. Mensen die altijd goed functioneerden, vallen om of dreigen om te vallen."

Hierbij wordt met name het vooruitzicht dat de personeelstekorten voorlopig niet zullen verminderen zorgwekkend genoemd. Door de toenemende uitval door ziekte worden personeelstekorten verder versterkt en wordt daarmee alsvolgt het risico tot zieke personeelsleden verder vergroot. Zo zal het probleem zichzelf op de lange termijn versterken.

Personeelstekorten zorgden de afgelopen maanden voor moeilijkheden in de retail, zo moesten winkels hun deuren eerder of geheel sluiten. Een Zara filiaal in Hoofddorp sloot in juni noodgedwongen zijn paskamers.