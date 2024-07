L Catterton verhoogt belang in Italiaans luxemerk Etro

Investeringsfonds L Catterton, mede opgericht door LVMH, verhoogt zijn belang in Etro, zo meldt het Milanese dagblad MF Fashion. Volgens de berichtgeving versterkt L Catterton zijn belang in het Italiaanse luxemerk door een kapitaalinjectie van 1,73 miljoen euro.

Etro is van oorsprong een textielbedrijf opgericht in 1968. Nu is het een luxemerk bekend om zijn uitgesproken collecties voor vrouwen en mannen, evenals accessoires, parfums en interieurproducten.

In 2021 kwam het meerderheidsaandeel van Etro in handen van L Catterton. Eind 2023 verhoogde het concern zijn belang in het modebedrijf met 15 miljoen euro.

L Catterton bestaat uit investeringsmaatschappij Catterton, opgericht in 1989, en L Capital, de kapitaal- en vastgoedfirma van LVMH en Groupe Arnault, de familieholding van Bernard Arnault.