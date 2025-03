Lanvin Group kampt met dubbelcijferige omzetdaling in ‘overgangsjaar’ 2024

De jaarresultaten van de Chinese modegroep Lanvin Group Holdings Limited staan in het teken van ‘het overgangsjaar’ waarin het bedrijf de creatieve richting en activiteiten strategisch bijstuurde. De eigenaar van modehuis Lanvin en de merken Wolford, Sergio Rossi, St. John en Caruso, noteert een dubbelcijferige omzetdaling voor boekjaar 2024, zo blijkt uit de voorlopige resultaten die op vrijdag bekend zijn gemaakt.

Lanvin Group’s totale omzet komt neer op 328,2 miljoen euro, wat een omzetkrimp van 23 procent markeert. De Chinese modegroep ziet hierbij de verkopen in de wholesalestroom teruglopen met 28 procent, terwijl de directe verkoop aan consumenten daalt met 19 procent.

Wolford, dat zijn resultaten een dag voor Lanvin Group bekendmaakte in een ad-hoc-bericht, levert het meeste geld op: 87,7 miljoen euro. Echter kampt het merk met een omzetdaling van 31 procent. Wolford wordt gevolgd door het vlaggenschip dat 82,7 miljoen euro binnenhaalt. Lanvin schrijft ook een dubbelcijferige omzetdaling in de boeken van 26 procent. Sergio Rossie voegt zich bij het rijtje met een krimp in verkopen van 30 procent en een omzet van 41,9 miljoen euro. Laatstgenoemde merken kampten met tegenwind uit de gehele sector.

De merken St. John en Caruso tonen veerkracht en stabiliteit, zo staat in het jaarrapport. De merken houden hun omzetkrimp relatief laag met dalingen van twaalf en zeven procent. Dit onderstreept volgens het moederbedrijf ‘de kracht van hun loyale klantenbasis en onderscheidende marktpositionering’.

Geografisch gezien ziet Lanvin Group een zwakkere vraag naar producten in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) en Groot-China. De verkopen lopen hier terug met 28 en 37 procent. EMEA is vooralsnog de grootste afzetmarkt voor Lanvin Group, die goed is voor 145,3 miljoen euro omzet. De wholesalestroom lijkt het meest getroffen als gevolg van ‘een voorzichtig distributeurs sentiment’ dat vooral Lanvin en Sergio Rossi raakte. De afzetmarkt in Groot-China presteerde onder het niveau, dus implementeert de groei nu gerichte strategieën om de groei weer aan te wakkeren. Noord-Amerika en Japan nemen dit jaar een stabielere rol aan: De verkopen in deze markten dalen met dertien en twaalf procent.

Vooruitkijkend op boekjaar 2025 houdt Lanvin Group vast aan haar langetermijnvisie, zo staat in het jaarverslag. Om groei te stimuleren versterkte het bedrijf zijn management onder leiding van de nieuwe uitvoerend voorzitter, Andy Lew, en door een tweede hoofdkantoor in Europa te openen om de lokale aanwezigheid kracht bij te zetten. Verder meldt de Chinese modegroep dat de relatief nieuwe creatief directeuren bij Lanvin en Sergio Rossi groei bij de merken moeten aanzwengelen.