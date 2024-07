Paul Andrew is de nieuwe creatief directeur van Sergio Rossi

De Engelse ontwerper Paul Andrew is de nieuwe creatief directeur van het Italiaanse schoenenmerk Sergio Rossi. Zijn debuutcollectie bij het merk is de najaarscollectie van 2025. Dit meldt WWD.

Andrew is geen onbekende naam in de mode-industrie. In 2013 begon hij zijn gelijknamige modemerk. Het jaar daarop won hij het CFDA/Vogue Fashion Fund. De ontwerper heeft in 2016 bij het Italiaanse schoenenmerk Ferragamo (destijds Salvatore Ferragamo) gewerkt als creatief directeur van de damesschoenen collecties.

Het team van Sergio Rossi, onderdeel van de Chinese Fosun Group, is binnen korte tijd veel veranderd. Het bedrijf kondigde eind vorig jaar een nieuwe CEO aan: Helen Wright. In januari maakte creatief directeur Evangelie Smyrniotaki bekend na twee jaar bij het bedrijf te stoppen. Nu is Andrew hier om haar taak op te pakken.