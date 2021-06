Lederwarenbedrijf Mutsaers gaat internationaal dankzij crowdfundingsactie

Familiebedrijf Mutsaers heeft 185.000 euro opgehaald met een crowdfunding via CrowdAboutNow. Het bedrijf gaat het kapitaal inzetten om internationaal te gaan met het lederwarenbedrijf, zo is te lezen in het persbericht.

Het bedrijf maakt al sinds 1962 lederwaren in Nederland en de klassieke dokterstas is een van de bekendste modellen van het familiebedrijf. De tassen worden ambachtelijk geproduceerd op Nederlandse bodem. “Toen ik het stokje mocht overnemen wist ik gelijk wat mijn droom was voor Mutsaers. We krijgen al regelmatig bestelling en verzoeken vanuit het buitenland, nu de financiering rond wil ik die vraag gaan beantwoorden,” aldus Debbie Mutsaers, de derde generatie van het bedrijf, in een persbericht. “Ik wil het vakmanschap en het ambacht van Mutsaers behouden en dit product van Nederlandse bodem uitrollen naar het buitenland.” Op de crowdfundingspagina is te lezen dat de tassen van het bedrijf in trek zijn in België, Duitsland en Frankrijk en dat Mutsaers deze markten goed wil betreden en een deel ervan wil veroveren.

Het geld zal onder andere gebruikt worden om de fabriek en het atelier van het bedrijf toekomstbestendig te maken, onder andere door het investeren in nieuwe machines. Daarnaast wil Mutsaers ook experience stores opzetten in Kaatsheuvel en Amsterdam die moeten dienen als service- en verkooppunten van de tassen.

