Leiderschap in fashion vereist visie en vaardigheden

Naarmate de mode-industrie verder geïnstitutionaliseerd raakt en globaliseert, groeit de behoefte aan leidinggevend personeel dat begrijpt hoe complex het is om van een ontwerp een product te maken; dat de emotionele en functionele behoeften van de consument snapt en die behoeften in evenwicht brengt met de financiële doelstellingen van het bedrijf en de aandeelhouders. Leidinggevenden in de modebranche moeten creatief zijn, visie hebben, praktische vaardigheden en flexibel zijn. En nu meer dan ooit vereist dat inzicht in complexe omnichannel kanalen, aangestuurd door digitale betrokkenheid en geavanceerde technologie.

Terwijl het vroeger gebruikelijk was dat mensen van de product- of inkoop-afdelingen doorstroomden naar managementfuncties en vervolgens naar de directiekantoren van een modemerk, zien we nu meestal MBA-afgestudeerden in de top. Mensen met veel kennis, maar zonder mode-ervaring. Beide scenario’s hebben hun eigen plus- en minpunten. Volgens Renee Cooper, professor aan de School of Business aan het Fashion Institute of Technology, is het vermogen om leiding te geven echter van fundamenteel belang. Ze stelt: “Een leider beïnvloedt mensen om te volgen, terwijl een manager mensen voor zich laat werken en zo de missie van de leider uitvoert.”

Cooper is van mening dat in de huidige veranderende mode-industrie de belangrijkste uitdaging voor elke bedrijfsleider is: het opbouwen van een duurzaam, concurrerend voordeel dat verder gaat dan producten en diensten. “Het gaat niet alleen om mensen die aan de bestuurstafel zitten of grootaandeelhouders. Vandaag de dag moet de top van een bedrijf voldoen aan de eisen van de klanten, werknemers en de gemeenschap waarin ze opereren.” En dat moeten ze doen met transparantie, authenticiteit en empathie. Zo moeten “leiders van modebedrijven de voordelen van diversiteit en inclusiviteit erkennen en woorden omzetten in daden. Niet alleen talk the talk, maar walk the walk.” Ze benadrukt: “Kijk naar de leiders van je management team. Kijk naar je kandidatenpool. Kijk naar de huidige geëngageerde leden van de organisatie die nooit de erkenning, titel en salaris hebben gekregen voor hun bijdragen door de jaren heen.”

Deze belangrijke focus op de kwalitatieve aspecten van concurrentievoordeel mag echter niet ten koste gaan van een meer traditionele, kwantitatieve benadering, een benadering die zorgt voor de perfecte prijs en productmix. “Aandeelhouders moeten op zoek naar datagedreven, strategische, besluitvorming om de verkoop te optimaliseren in zeer concurrerende online omni-channel strategieën die synergie van winkel tot online afdwingen en garanderen.” En ze voegt eraan toe: “De toeleveringsketen moet worden versterkt, wat het mogelijk maakt om snel op de markt te komen.”

Tot slot zegt Cooper dat de fashion leiders van vandaag moeten investeren in duurzaam ondernemen. Het is niet alleen een manier voor bedrijven om te investeren in hun toekomst, het is ook een erkenning van hun rol in een wereldeconomie; het zien van het grotere plaatje. Ze oppert leiders te kijken naar bedrijven zoals Patagonia voor inspiratie, waarbij ze het motto van het merk aanhaalt: “Alles wat we maken heeft impact op de planeet.”