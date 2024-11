Lenzing Group boekt sterke resultaten dankzij prestatieprogramma

De Oostenrijkse specialist in cellulosevezels Lenzing boekt in de eerste drie kwartalen van 2024 een omzetgroei van 5 procent naar 2 miljard euro. Deze groei komt voornamelijk door de stijgende verkoop van vezels, die met 10,9 procent toeneemt. De omzetverbetering is opmerkelijk, gezien de druk vanuit hoge kosten voor grondstoffen, energie en logistiek. Het bedrijf dankt deze prestatie aan een prestatieprogramma dat het bedrijf weerbaarder maakt tegen marktfluctuaties.

Samenvatting De omzet van Lenzing stijgt met 5 procent tot 2 miljard euro in de eerste drie kwartalen van 2024, gedreven door een 10,9 procent stijging in vezelverkoop.

Een prestatieprogramma leverde kostenbesparingen op, resulterend in een stijging van de EBITDA met 20,3 procent en een verbeterde EBITDA-marge.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden, waaronder hoge grondstofkosten en traag herstel van de consumentenmarkt, blijft het bedrijf positief voor de toekomst.

Lenzing boekt sterke resultaten dankzij prestatieprogramma

Lenzing behaalt goede resultaten dankzij een prestatieprogramma dat kosten verlaagt en efficiëntie verhoogt. Financieel directeur van Lenzing, Nico Reiner, legt uit: “Door duurzame kostenbesparingen en verbeterde winstgevendheid verwachten we jaarlijks meer dan 100 miljoen euro aan besparingen te realiseren, waarvan meer dan de helft al dit jaar effect heeft.”

Het prestatieprogramma leidt tot een stijging van de EBITDA met 20,3 procent naar 263,7 miljoen euro. Ook de EBITDA-marge verbetert, van 11,7 procent naar 13,5 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) komt uit op 38,3 miljoen euro, een forse stijging ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het prestatieprogramma verbetert ook de vrije kasstroom aanzienlijk, van een tekort van 138,2 miljoen euro in 2023 naar een positief saldo van 191,8 miljoen euro.

Marktomstandigheden blijven uitdagend

Ondanks de verbeterde resultaten ziet Lenzing externe uitdagingen. Volgens het persbericht blijven de prijzen voor grondstoffen, energie en logistieke diensten hoog, wat de marges onder druk zet. Daarnaast herstelt de consumentenmarkt voor kleding slechts traag, wat de vraag naar vezels beperkt houdt.

CEO Rohit Aggarwal benadrukt dat Lenzing zich aanpast aan de veranderende marktomstandigheden door kosten strikt te beheren en de internationale verkoop te versterken. “We blijven ons positioneren als een toonaangevende, geïntegreerde vezelproducent die adequaat kan reageren op veranderende marktdynamiek,” zegt Aggarwal.

Duurzame investeringen

Lenzing verlaagt de investeringen in nieuwe activa naar 95,5 miljoen euro, bijna de helft van het investeringsniveau een jaar geleden, om verdere kostenbesparingen te realiseren. Tegelijkertijd zet het bedrijf stappen richting duurzame financiering. In september geeft LD Celulose, de Braziliaanse joint venture van Lenzing, met succes een groene obligatie uit van 650 miljoen dollar. Deze financiering helpt bij de bouw van een van ’s werelds grootste pulpverwerkingsinstallaties.

Hoewel Lenzing een positieve verwachting voor de rest van 2024 heeft, blijft het voorzichtig door economische onzekerheden wereldwijd. Het IMF voorspelt dat risico’s, zoals toenemend protectionisme en economische vertraging in China, de marktvraag kunnen beïnvloeden. Daarnaast zijn consumenten door stijgende kosten en lagere koopkracht wereldwijd voorzichtiger met hun uitgaven.

Toch bevestigt Lenzing zijn EBITDA-doelstelling voor 2024 en ziet het bedrijf kansen in de groeiende vraag naar milieuvriendelijke vezels in de textiel- en medische sector. Met zijn focus op speciale vezelproducten en duurzaamheid breidt Lenzing zijn leiderschapspositie in de markt verder uit.