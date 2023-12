Lululemon Athletica Inc. stuwt omzet met 19 procent in derde kwartaal

Sportmodebedrijf Lululemon Athletica Inc. heeft in het derde kwartaal een omzetplus van 19 procent behaald. De omzet kwam hierdoor neer op 2,2 miljard Canadese dollar in de periode. Omgerekend komt dit neer op 1,5 miljard euro.

De financiële update van het bedrijf vermeldt ook dat de brutowinst in het derde kwartaal is toegenomen met 21 procent. Het kerncijfer kwam hierdoor neer op 1,3 miljard Canadese dollar (887 miljoen euro). Het netto-inkomen liep echter heel licht terug van 255 miljoen Canadese dollar naar 248 miljoen.

Voor het gehele boekjaar, dat binnenkort afloopt, verwacht Lululemon Athletica Inc. een omzetgroei van ongeveer 18 procent. Door deze groei zou de totale jaaromzet van het bedrijf neerkomen op 9,5 miljard Canadese dollar (6,4 miljard euro).