Lululemon beschuldigd van greenwashing in collectieve rechtszaak

Lululemon Athletica Inc. wordt ervan beschuldigd misleidende greenwashing-tactieken te gebruiken om consumenten te laten denken dat het duurzamer en milieuvriendelijker is dan het in werkelijkheid is. Volgens een class action-rechtszaak (collectieve rechtszaak) die vorige vrijdag werd aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank van het Southern District of Florida, heeft het Canadese athleisure-merk misbruik gemaakt van zijn consumenten door zijn producten, activiteiten en bedrijfspraktijken te promoten als duurzaam en met een positieve impact op het milieu via zijn "Be Planet"-marketingcampagne.

De 53 pagina's tellende rechtszaak tegen Lululemon beweert dat ondanks de beweringen van het merk via de campagne "Be Planet", en de toewijding aan duurzaamheid en gelijkheid, deze claims de werkelijke acties en impact van het bedrijf verkeerd voorstellen. De class-action-klacht beweert dat Lululemon, een toonaangevende wereldwijde verkoper van athleisure-kleding, een substantiële en toenemende negatieve impact heeft op het klimaat en het milieu, in tegenstelling tot het imago dat het promoot.

Lululemon Team Canada zomerset voor Olympische en Paralympische Spelen Parijs 2024 Credits: Lululemon

Lululemon krijgt te maken met class action-rechtszaak vanwege misleidende duurzaamheidsclaims

"De marketingcampagneberichten van Lululemon zijn oneerlijk, vals en misleidend voor consumenten omdat ze Lululemon afschilderen als iets dat het niet is", staat in de klacht. "De kledingindustrie is een belangrijke bijdrager aan de milieucrisis en als een van de grootste kledingbedrijven ter wereld heeft Lululemon een aanzienlijke en groeiende klimaat- en milieuvoetafdruk. Zijn acties en producten veroorzaken rechtstreeks schade aan het milieu en de verslechtering van de gezondheid van de planeet - het tegenovergestelde van zijn Be Planet-beloften en -voorstellingen."

De klacht stelt dat Lululemon's bedrijfsactiviteiten en producten directe schade aan het milieu veroorzaken en de voortdurende verslechtering van het milieu, wat het complete tegenovergestelde is van wat het belooft en vertegenwoordigt in zijn Be Planet-campagne. "In plaats van de planeet in stand te houden en positief te verbeteren, veroorzaakt Lululemon steeds meer negatieve impact en schade", vervolgt de class action-rechtszaak.

Meer specifiek beweert de rechtszaak tegen Lululemon dat het merk schuldig is aan "aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen, stortafval en het vrijkomen van microplastics in het milieu", naast andere vermeende schade. De klacht stelt ook dat Lululemon's zogenaamd misleidende claims van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn ontworpen om consumenten te overtuigen en te rechtvaardigen voor de hoge prijzen die voor zijn producten worden gerekend.

Mensen staan in de rij bij de nieuwe Lululemon winkel in Madrid. Credits: Lululemon

Lululemon introduceerde voor het eerst zijn "Be Planet"-campagne en zijn Impact Agenda in oktober 2020, waarin het zijn langetermijnplan in kaart bracht om zijn algehele impact op het milieu te verminderen. Een deel van de strategie omvat een belofte van het merk om de koolstofuitstoot tegen 2030 aanzienlijk te verminderen. De duurzaamheidsstrategie van Lululemon omvat toezeggingen om ervoor te zorgen dat zijn producten tegen 2030 end-of-use-oplossingen bevatten; ervoor te zorgen dat ten minste 75 procent van zijn producten tegen 2025 duurzame materialen bevat; consumenten opties te bieden om de levensduur van producten te verlengen door ze door te verkopen, te repareren of te recyclen tegen 2025; 100 procent hernieuwbare elektriciteit te gebruiken voor zijn activiteiten tegen 2021; de intensiteit van het gebruik van zoet water met 50 procent te verminderen bij de productie van producten; en plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik met 50 procent te verminderen tegen 2025.

Maar volgens het rapport van Lululemon uit 2022 hebben de scope 3-emissies van het bedrijf, die indirecte emissies [verzamelterm voor de uitstoot van milieuvervuilende stoffen, red.] in de toeleveringsketen omvatten, 1,2 miljoen ton kooldioxide bereikt - bijna het dubbele van de scope 3-emissies van het bedrijf in 2020.

"De emissies van Lululemon in 2022 zijn gelijk aan het verbranden van meer dan 720 miljoen liter benzine, meer dan 3,8 miljoen vaten olie of het tanken van meer dan 518.000 personenauto's gedurende een jaar", staat in de klacht, die eraan toevoegt dat deze emissies naar verwachting verder zullen toenemen, aangezien het bedrijf zijn omzet tegen 2026 wil verdubbelen.

De class action-rechtszaak beweert ook dat Lululemon's voorstellingen van zijn doelstellingen met betrekking tot zijn Scope 1- en Scope 2-emissies misleidend zijn, aangezien het merk niet vermeldt dat deze emissies slechts ongeveer 0,3 procent van zijn totale broeikasgasemissies uitmaken.

Terwijl Lululemon blijft groeien, met een omzet die meer dan verdubbelde tot 8,1 miljard USD (7,4 miljard euro) tussen 2018 en 2022, beweert de zaak dat de marketingcampagne "Be Planet" "objectief onjuist, misleidend en bedrieglijk" is en in strijd is met bijna elke richtlijn van de Federal Trade Commission voor milieumarketingclaims. De rechtszaak voegt eraan toe dat het Canadese Competition Bureau een formeel onderzoek is gestart naar Lululemon vanwege de vermeende misleidende marketingclaims.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Susan Zijp.