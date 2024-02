Luxemarkt is nog niet uitgebloeid: Hermès groeit omzet met 21 procent in 2023

Voor Gucci-moeder Kering ging 2023 als een zwaar jaar in de boeken. Het Franse modemerk Hermès had daar echter weinig last van. Het luxe modemerk laat zijn verkopen met 21 procent groeien in het jaar 2023. De omzet komt daarmee neer op 13,4 miljard euro, zo maakt Hermès bekend in zijn jaarresultaten.

Het netto-inkomen bedraagt 4,3 miljard euro en het operationele inkomen eindigt op 5,7 miljard euro.

Hermès ziet de verkopen het hardst toenemen in Japan. Deze afzetmarkt groeit met 26 procent. Azië zelf groeit zijn omzet met 20 procent naar 7,5 miljard euro. In Europa (exclusief Frankrijk) wordt 3,1 miljard euro opgehaald. Dit staat gelijk aan een omzetplus van 20 procent. Frankrijk ziet zijn verkopen net zo hard stijgen en noteert 1,8 miljard euro omzet. Hermès’ omzet in Amerika stijgt met 21 procent naar 2,5 miljard euro.

Hermès verkoopt 28 procent meer ready-to-wear in 2023

In 2023 verkoopt Hermès vooral meer ready-to-wear-artikelen en accessoires. Deze categorie groeit met 28 procent naar een omzet van 3,9 miljard euro. De lederwaren van het luxe modemerk zijn nog altijd het populairst: deze categorie haalt een omzet binnen van 5,5 miljard euro en groeit met 17 procent.

De horloge-divisie groeide vorig jaar het hardst, maar werd dit jaar van de troon gestoten. Het relatief kleine segment kent nu een omzetplus van 23 procent. De omzet daarvan bedraagt 611 miljoen euro. De divisie zijde en textiel groeit 16 procent en de parfums en schoonheidsproducten noteren een stijging van 12 procent. Andere Hermès business lines registreren een groei van 26 procent en 5 procent.

Met deze resultaten in boekjaar 2023 ziet Hermès het volgende boekjaar met vertrouwen tegemoet. “Dat is te danken aan het sterke vakmanschap, het evenwichtige distributienetwerk, de creativiteit die tot uiting komt in de collecties, en de trouwe Hermès-klanten”, aldus het bedrijf in het rapport. Hermès zegt een ‘ambitieus omzetdoel’ gesteld te hebben. Wat voor omzet het Franse luxe modemerk precies verwacht, is nog een verrassing.