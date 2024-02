Een zwaar jaar voor Gucci-moeder Kering: Operationele winst daalt met 15 procent in 2023

2023 markeert een moeilijk jaar voor Kering, het moederbedrijf van onder andere Gucci, Yves Saint Laurent en Bottega Veneta. In dat jaar ziet de luxe modegroep zijn omzet met 4 procent afnemen en daalt de operationele winst met 15 procent ten opzichte van het jaar 2022, blijkt uit de financiële jaarresultaten.

Kering’s omzet bedraagt 19,6 miljard euro in 2023. De omzet wordt onder meer gedrukt door de onzekere marktomstandigheden. Vooral de wholesale-activiteiten hadden het zwaar. Hier daalde de omzet met 11 procent. Het bedrijf weet zijn retailactiviteiten, inclusief e-commerce, op peil te houden.

Bij Gucci loopt de omzet het hardst terug met 6 procent. Het merk behaalt een omzet van 9,9 miljard euro, waarvan 91 procent afkomstig is uit de retail. Gucci verkocht 2 procent minder in zijn eigen winkels. De wholesale-activiteiten liepen harder terug met 5 procent. In het vierde kwartaal specifiek, daalt de omzet met 4 procent. Een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal - toen kromp de omzet met 14 procent.

Kering geeft Gucci momenteel een opknapbeurt, nadat de resultaten blijven tegenvallen. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van ‘de unieke mix van vakmanschap, Italiaans erfgoed en moderniteit die het iconische modehuis kenmerkt’, zo schrijft François-Henri Pinault, voorzitter en Chief Executive Officer van Kering. In juli 2023 kreeg Gucci ook een nieuwe CEO.

Voor Yves Saint Laurent staat 2023 ook in het teken van verkleining. Met een omzet van 3,2 miljard euro schrijft het luxe merk een omzetdaling van 4 procent in de boeken. Yves Saint Laurent genereert dan wel 4 procent meer omzet in de retail, maar de wholesale-activiteiten dalen met 26 procent. Het vierde kwartaal staat gelijk aan een omzetkrimp van 5 procent. In dit kwartaal presteert het luxe merk goed in Azië-Pacific en Japan, terwijl de verkopen in Noord-Amerika en West-Europa afnamen. De wholesale-stroom krimpt met 39 procent.

2023 verloopt bij Bottega Veneta ook niet zonder slag of stoot voorbij. Dit luxe merk behaalt een omzet van 1,6 miljard euro, waarmee het 5 procent onder het omzetniveau van een jaar eerder eindigt. De omzet in de retail groeit 4 procent, maar de resultaten in de wholesale-stroom krimpen met 24 procent. Het vierde kwartaal staat in het teken van een omzetdaling van 5 procent waarbij de verkopen in de retail dalen met 4 procent en in de wholesale met 37 procent.

De ‘overige modehuizen’, waar bijvoorbeeld Balenciaga en Alexander McQueen onder vallen, zijn goed voor 3,5 miljard euro aan omzet. Hier krimpt de omzet met 9 procent, waarbij de retailomzet met 3 procent stijgt en de wholesale-verkopen met 29 dalen.

Operationele winst Kering daalt 15 procent in 2023

De krimpende resultaten zijn ook terug te zien onderaan de streep. Kering verkleint zijn operationele winst met 15 procent naar 4,8 miljard euro. De grootste winstdaling is te zien bij de ‘overige modehuizen’ (min 62 procent), waarna Bottega Veneta (min 15 procent), Gucci (min 13 procent) en Yves Saint Laurent (min 5 procent) volgen.

Kering is zich ervan bewust dat het geen denderende resultaten neerzet in 2023. Het bedrijf deed in dat jaar dan ook diverse investeringen in de hoop dat deze in de toekomst zijn vruchten zullen afwerpen. Zo nam de luxe modegroep een belang van 30 procent in het Italiaanse modehuis Valentino. De deal betrof 1,7 miljard euro cash en omvat ook een optie om het Italiaanse modehuis volledig te kopen tot en met 2028. Daarnaast deed Kering zijn eerste grote beauty-overname door parfumbedrijf Creed te kopen. Met de overname is Kering van plan het erfgoed en merkimago van Creed te bewaken, maar wel de potentie van het bedrijf ten volste te benutten.

“In een marktomgeving die begin 2024 onzeker blijft, zullen onze voortdurende investeringen in onze modehuizen onze resultaten op korte termijn onder druk zetten. Dankzij de ervaring die in de hele groep is opgedaan in een decennium van uitstekende expansie, hebben we er alle vertrouwen in dat we onze ambities op lange termijn kunnen realiseren”, aldus Pinault.