LVMH begint nu ook rechtszaak tegen Tiffany&Co.

Nadat Tiffany&Co. gisteren een rechtszaak aankondigde tegen LVMH, start LVMH nu ook een eigen zaak. Het twistpunt: de deal ter waarde van 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro) waar de twee partijen vorig jaar tot overeenkomst over kwamen.

LVMH gaf gisteren aan dat het de overname van Tiffany&Co. niet kan voltooien. Hiervoor werd ‘een serie van gebeurtenissen’ als reden gegeven door LVMH. Tiffany&Co. neemt echter geen genoegen met ‘nee’ en kondigde gisteren aan LVMH voor de rechter te slepen en de overname af te dwingen.

Het statement dat LVMH vandaag uitbrengt is ook niet bepaald mild. LVMH zegt verbaasd te zijn over de rechtszaak aangespannen door de Amerikaanse juwelier en geeft aan dat deze actie ongegrond is. LVMH beschuldigd Tiffany’s ervan de rechtszaak al langere tijd te hebben voorbereid en spreekt van oneerlijke praktijken. Ook geeft LVMH aan dat er sprake is van mismanagement bij Tiffany’s in de coronacrisis.