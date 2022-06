Mango doet 55 winkels in Rusland over aan franchisenemers

De Spaanse modeketen Mango heeft zijn 55 Russische winkels overgedaan aan lokale franchisenemers in verband met ‘internationale geopolitieke onzekerheid’. Dat meldt Mango in een persbericht. Wie de franchisenemers zijn, wordt in het persbericht niet vermeld.

Mango zette begin maart alle activiteiten stop in Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. De sluiting van de 55 eigen Russische winkels zal voor Mango een flinke tik zijn geweest. Eind 2021 waren de inkomsten in Rusland goed voor acht procent van het nettobedrijfsresultaat van Mango. Het land behoort daarmee tot een van de vijf grootste markten van het merk. Door de overname kunnen de Mango-winkels in Rusland heropenen, en blijven de banen van de achthonderd werknemers behouden.

Volgende week worden de eerste twee Mango-winkels overgedragen, in de maanden juni en juli volgen er nog 22, zo schrijft Mango. In de tussentijd blijft de keten met potentiële franchisenemers onderhandelen over de overname van de resterende winkels. Mango heeft reeds 53 franchises in Rusland; dat aantal zal de komende maanden dus gaan oplopen.

In het persbericht staat ook vermeld dat Mango inmiddels de winkels in Oekraïne weer aan het heropenen is. Na ‘gedetailleerde analyse van de huidige veiligheidsprotocollen’ achtte Mango de situatie veilig genoeg om de winkels weer op te starten, nadat daarom gevraagd was door zowel franchisepartners als lokale winkelteams.

De veertien Mango-winkels in Oekraïne sloten eind februari. Inmiddels zijn er negen winkels weer open, waarvan vier eigen winkels en vijf franchises.