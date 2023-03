Mango schrijft recordomzet in de boeken voor FY22

Modegroep Mango schrijft een recordomzet in de boeken voor financieel jaar 2022. Het Spaanse bedrijf realiseert een omzet van 2,7 miljard euro, blijkt uit het jaarrapport. De omzet is goed voor een stijging van 20,3 procent ten opzichte van boekjaar 2021.

De netto-omzet van de Spaanse modegroep strijkt neer op 81,1 miljoen euro. Dat is 13,6 miljoen euro meer dan in 2021.

Met deze resultaten overschrijdt de Spaanse modegroep ook de resultaten van voor de coronapandemie. De sterke resultaten behaalde het bedrijf door goede prestaties in de fysieke retail, zo staat in het rapport. Spanje is nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor het bedrijf. Hier wordt 22 procent van de totale omzet gerealiseerd. Naast Spanje zijn Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië belangrijke markten voor Mango.

Per segmentatie is het damessegment de grootste inkomstenbron. Hier wordt 82 procent van de omzet gerealiseerd. Het is tevens de eerste keer dat het damessegment meer dan 2 miljard euro oplevert. Het herensegment leverde 300 miljoen euro op en de kindercollectie was goed voor een bedrag van 200 miljoen euro.

Mango vermeldt geen verwachtingen voor het volgende boekjaar in het rapport.