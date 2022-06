Kinderlijn van Mango groeit hard, modeketen opent eerste Mango Teen-winkels

Mango Kids is aan een stevige opmars bezig. De kinderlijn van het Spaanse modemerk Mango verwacht dit jaar een ‘recordomzet’ nadat het vorig jaar al met zestig procent groeide ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Voor het einde van 2022 wil Mango nog veertig nieuwe Kids-winkels openen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Ook worden de eerste zelfstandige winkels voor de Mango Teen-lijn opgestart.

Met de veertig nieuwe Mango Kids-winkels komt het totaal straks te liggen op 450 winkels, verspreid over tachtig landen. In de nieuwe winkels, en ook in de bestaande, wordt het New Med-interieurconcept doorgevoerd dat Mango eerder dit voorjaar lanceerde, maar dan toegespitst op een jonger publiek.

Voor de leeftijdsgroep die daar weer net boven zit, in de leeftijd tussen ongeveer elf en vijftien jaar, heeft Mango de Teen-lijn. Vorig jaar experimenteerde Mango al met pop-up-winkels voor deze categorie. De reacties waren positief, dus komen er nu volwaardige winkels. De winkels moeten een ‘ontmoetingsplek’ voor jongeren worden, gecombineerd met een ‘unieke winkelervaring’. De Mango Teen-lijn is voor 85 procent gericht op vrouwen, en vijftien procent op mannen.

Deze maand openen de eerste twee Mango Teen-winkels in Barcelona en Zaragoza, in juli volgt een winkel in Girona. Later dit jaar komen daar nog een extra winkel in Barcelona bij en boetieks in steden als Bilbao, San sebastian en Santa Cruz de Tenerife.