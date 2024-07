Mango zet groeimomentum voort in eerste halfjaar 2024

Mango begint het jaar bijzonder goed. Het Spaanse modemerk behaalt in de eerste zes maanden zijn ‘hoogste omzet in zijn 40-jarige geschiedenis’, zo maakt Mango bekend in zijn halfjaarlijkse resultaten. Het modemerk lijkt weinig last te hebben van de klimaat-, inflatie-, en geopolitieke spanningen.

Ondanks de verschillende uitdagingen weet Mango zijn omzet met 6,3 procent te groeien naar ruim 1,5 miljard euro. Zo’n 78 procent van deze omzet is afkomstig uit internationale markten. In het eerste halfjaar waren de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije en Spanje Mango’s grootste afzetmarkten.

Het Spaanse modemerk ziet dat zijn collecties goed zijn ontvangen, waardoor de groei van de lijnen wordt gestimuleerd. Vooral de mannen- en kindercollecties zaten het eerste halfjaar in de lift. De vrouwenlijn “blijft de drijvende kracht achter de activiteiten van het modemerk”. Damesmode is goed voor 79 procent van de omzet, aldus Mango in het verslag.

Toni Ruiz, Chief Executive Officer van Mango, is zeer te spreken over Mango’s resultaten. “In een zeer concurrerende omgeving heeft het bedrijf de beste zes maanden in zijn geschiedenis bereikt, met een groei boven het marktgemiddelde. De uitstekende prestaties in omzet tijdens de eerste helft van het jaar versterken onze toewijding aan onze waardepropositie, ons bedrijfsmodel en het internationale uitbreidingsplan waarmee we de wereld willen blijven inspireren met onze passie voor mode.”

Mango heeft een ambitieus uitbreidingsplan, waarbij het bedrijf vooral meer nieuwe winkelopeningen in de Verenigde Staten plant. Daarnaast staan er een twintigtal nieuwe winkels op de planning in Spanje, waarbij aandacht wordt besteed aan de Mango Teen-lijn. Recentelijk opende een eerste internationale Teen-winkel de deuren in Londen. Verder plant het winkelopeningen in het Verenigd Koninkrijk, Schotland, Italië en buiten Europa.