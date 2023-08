Marimekko noteert lichte omzetgroei en dalende winst in eerste halfjaar 2023

Fins modelabel Marimekko noteert een lichte omzetgroei in het eerste halfjaar van 2023. De omzetplus wordt voornamelijk toegeschreven aan de groei in wholesale. De operationele winst van het bedrijf daalt, zo blijkt uit het gedeponeerde halfjaarverslag.

De omzet van Marimekko bedraagt 75,6 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal werd de meeste omzet binnengeharkt. Het bedrijf behaalde toen een omzet van 40,3 miljoen euro. Vooral de internationale wholesale zat in die periode in de lift.

Hoewel de omzet groeit, daalt het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 17,3 miljoen euro naar 15 miljoen euro. Daarmee daalt ook de operationele winst met 16 procent. De winst komt neer op 10,4 miljoen euro. De winst daalde door hogere vaste kosten en een lagere relatieve verkoopmarge. Maar, de toegenomen omzet had een versterkend effect op het resultaat, aldus Marimekko in het verslag. In het eerste kwartaal van 2023 liep de winst ook al terug.

Vooruitkijkend op het hele jaar verwacht het Finse modemerk dat de omzet zal groeien. Hoeveel precies, wordt niet vermeld. Wel schrijft Marimekko dat de vergelijkbare winstmarge wordt geschat op ongeveer 16 tot 19 procent, dit was 18,2 procent in 2022. “De ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de koopkracht, de wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen en de algemene inflatieontwikkeling zorgen voor onzekerheid in de vooruitzichten voor 2023”, meldt het bedrijf in het verslag.