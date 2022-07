Marlou Breuls Creative Studio verandert naam naar House of Rubber

Ontwerpstudio Marlou Breuls Creative Studio, van naamgever en ontwerper Marlou Breuls, gaat verder als House of Rubber, zo meldt Breuls op Instagram. "Ondanks de rebranding blijft onze focus hetzelfde," aldus de ontwerper.

"House of Rubber is een creatieve studio en plek voor interdisciplinaire artistieke beoefening, tussen de werelden van mode en sculpturen. (...) We creëren interactieve kunst met mode affiniteit en onderzoeken de grenzen van het object, het kledingstuk en het menselijk lichaam."

Breuls studeerde in 2016 af aan het Amsterdam Fashion Institute. Vervolgens waren haar collecties meerdere keren te zien tijdens Amsterdam Fashion Week. In 2018 bracht FashionUnited een bezoek aan haar studio, die destijds nog in haar huis te vinden was. Klik hier voor interactieve de rondleiding.