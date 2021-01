Meer goud, chiquer zilver: de juwelen van Tiffany & Co. onder LVMH

Meer karaten, meer glimmers: dat zijn de plannen van LVMH voor het onlangs aangekochte Tiffany &Co.. Het modeconglomeraat wil bij de juwelier meer goud en edelstenen introduceren en de karakteristieke zilveren armbanden opwaarderen naar een hoger marktsegment. Dat zeggen zes anonieme bronnen, waarvan twee insiders bij Tiffany, tegenover Reuters.

Tijdens een presentatie in New York voor Tiffany 14.000 werknemers, op 8 januari, zou de kersverse leiding van het bedrijf de plannen hebben onthuld om zich te gaan richten op high-end sieraden, zo vertelde een bron die bij de presentatie aanwezig was. Ook komen er mogelijk meer horloges bij, zo zei een andere bron. Zilveren sieraden zijn met de hoge winstmarge een waardevolle productcategorie voor Tiffany, en een aantrekkelijke voor jonge, minder welvarende klanten, maar volgens experts is een aura van exclusiviteit op de lange termijn cruciaal voor de juwelier. Bernard Arnault, CEO van LVMH, zei in de presentatie de status van Tiffany te willen verhogen, en gaf daarbij aan dat Tiffany kan rekenen op de financiële steun van LVMH.

LVMH zou ook de Tiffany-winkels een update willen geven en de aanwezigheid van het merk in Europa en Azië vergroten. Momenteel bevindt meer dan een derde van de 320 Tiffany-winkels zich in de Verenigde Staten. Volgens een van de bronnen ‘kan LVMH Tiffany de tijd en het geld geven die nodig zijn om een aantal grote investeringen te doen in het productaanbod en winkels wereldwijd’.

De overname van Tiffany door LVMH werd begin januari afgerond . Aan de overname ging een jaar van pittige onderhandelingen vooraf over de voorwaarden van de overname.