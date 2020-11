Meer mode gezocht en gekocht bij bol.com

Bol.com is sinds afgelopen zomer meer gaan focussen op dames- en herenmode. Dat is niet alleen interessant voor consumenten, maar ook voor mode-ondernemers. Voor hen kan het slim zijn om met bol.com in zee te gaan en zo nieuwe klanten te bereiken. Eduard Hoogenboom, directeur partner management bij bol.com, en Joris Scheepens, directeur retail & data bij bol.com, leggen uit wat verkopen via het platform voor voordelen biedt voor mode-ondernemers.

Bol.com is gestart als online winkel, maar is inmiddels ontwikkeld tot platform. Hierdoor kun je het bedrijf beter vergelijken met een online warenhuis of winkelstraat. Het bedrijf biedt namelijk ook het assortiment aan van 36.000 verkooppartners in Nederland en België. Artikelen die dagelijks door 2,5 miljoen mensen worden bekeken.

Door corona groeide verkoop via partners

Dit jaar groeide het bedrijf harder dan ooit. "De vraag van consumenten was op sommige dagen 100 tot 200 procent hoger in vergelijking met vorig jaar. En dat weken achter elkaar", zegt Eduard Hoogenboom tijdens het online seminar van bol.com en RTL Z over de platformeconomie .

Hoogenboom geeft aan dat bol.com in de bijzondere tijd dit jaar een online oplossing kon bieden voor consumenten die niet naar fysieke winkels konden. "Maar ook voor ondernemers konden we wat betekenen. Ondanks minder bezoek in de fysieke winkel, konden ondernemers via eigen webshops maar ook via het platform klanten bereiken en blijven verkopen." Volgens Hoogenboom, was de extra omzet die bol.com dit jaar draaide bijna volledig toe te schrijven aan de verkoop via partners.

Weten waar klanten naar zoeken

Het Nederlandse bedrijf heeft zo'n acht jaar geleden de transitie van webshop naar platform gemaakt voor ondernemers (partners). Hierdoor kan bol.com nu 23 miljoen producten aanbieden aan consumenten. Een uitgebreid assortiment is belangrijk voor het bedrijf, want 73 procent van de consumenten start zijn zoektocht niet via Google, maar op een platform als bol.com.

Toch missen er nog steeds bepaalde artikelen. Door goed in de gaten te houden waar consumenten naar zoeken, weet bol.com precies wat deze ‘white en grey spots’ zijn. "Voor assortiment waar wel naar gezocht wordt door klanten in Nederland en België, maar die niet worden aangeboden via het platform vragen we onze partners of zij interesse hebben om dat gat in te vullen. Wanneer ondernemers dit assortiment toevoegen kunnen ze meer omzet behalen en kunnen we samen de klant nog beter voorzien in alles wat hij of zij zoekt. Het platform verbeteren doen we namelijk samen,” legt Joris Scheepens uit. Hij vervolgt: "Door onze partners te laten weten waar klanten naar zoeken, kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat consumenten geïnteresseerd zijn in hun artikelen."

Hoogenboom vult aan: "Als de klant het zoekt, willen we het kunnen aanbieden. En als ondernemer wil je weer zijn waar je klanten zijn, waar vraag naar is. In de Benelux is er geen webshop van onze grootte, waar klanten in zulke grote getale komen."

Assortiment verbeteren inzichten te delen

Doordat bol.com steeds meer data deelt met verkooppartners, kunnen zij hun winkel bij bol.com constant verbeteren en groeien via het platform. Dankzij de data van bol.com wordt voor ondernemers meteen duidelijk hoe goed ze het doen ten opzichte van de concurrentie.

Het gaat er volgens Scheepens en Hoogenboom niet alleen om dat je als ondernemer je artikelen voor de laagste prijs aanbiedt. Ook levertijd is belangrijk voor conversie. Consumenten zijn vaak best bereid iets meer te betalen, als ze een bestelling dan sneller in huis hebben. Naast prijs en levertijd is service uiteraard een belangrijk aspect, kun je waarmaken wat je je klant belooft en daarmee aan zijn of haar verwachtingen voldoen. Naast een uniek assortiment kun je je onderscheiden bij bol.com op deze vlakken: prijs, levertijd en service.

Een sterk netwerk van mode-ondernemers

Sinds deze zomer verkopen ook modemerken en -retailers hun collecties via bol.com. Hoogenboom: "bol.com is hét webwarenhuis van Nederland geworden, consumenten verwachten van ons dat we mode aanbieden. En nu hebben we eindelijk een sterk netwerk dat collecties kan aanbieden." Ondernemers hoeven niet bang te zijn dat bol.com zelf kleding gaat verkopen. "Onze partners kunnen dat veel beter", aldus Hoogenboom.

Naast tips over de verkoop, denkt het bedrijf ook mee over hoe ondernemers retouren kunnen voorkomen. "Het gaat vaak mis bij afmetingen. Ondernemers zetten wel maten en afmetingen bij hun artikelen, maar dat zegt consumenten weinig" legt Scheepens uit. "In onze ervaring werkt het goed om beelden te gebruiken waaruit duidelijk wordt hoe groot iets is. Om maar even een voorbeeld uit een andere categorie te kiezen; leg bijvoorbeeld een gebakken eitje in een koekenpan en je hebt een idee hoe groot de pan is. Bij kleding is het slim om erbij te zetten of iets groot of klein uitvalt."

Alleen betalen bij een verkoop

Ook voor mode-ondernemers die al een eigen webshop hebben, kan verkopen via bol.com lucratief zijn. Hoogenboom: "Test het allebei en kijk wat het beste werkt. Aanmelden is gratis en je betaalt pas als je een product hebt verkocht, zo kun je eenvoudig starten en berekenen of bol.com iets kan betekenen in de groei van jou bedrijf.” De commissie die je afgeeft per verkocht artikel is voor elke categorie marktconform, zo'n 10 tot 14 procent van de verkoopprijs.