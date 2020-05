Meerderheid Tweede Kamer stemt in met versoepeling Faillissementswet

Het merendeel van de Tweede Kamer keurt een wijziging van de Faillissementswet, die ervoor moet zorgen dat bedrijven eenvoudiger kunnen doorstarten, goed. Dat meldt Faillissementsdossier in een bericht op haar website.

De mogelijke wetswijziging zou een antwoord zijn op de zorgen van werkgevers- en werknemersorganisaties over onnodige faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Nu is het mogelijk dat één schuldeiser het reorganisatieplan afkeurt en tegenhoudt, zelfs als zijn of haar eis kleiner is dan die van de anderen.

Met de mogelijke toevoeging van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aan de Faillissementswet, is het bovengenoemde niet meer toegestaan. Met deze wet kan een rechter een reorganisatieplan al dan niet goedkeuren en dit plan is dan definitief voor alle schuldeisers, aldus Faillissementsdossier. Wel kunnen individuele schuldeisers nog protest aantekenen tegen een plan.

Al enkele jaren pleiten vakbonden en werkgevers voor deze aanpassing van de Faillissementswet. Hoewel er eerder geen vaart achter zat, kwam het voorstel voor de wijziging in stroomversnelling als gevolg van de coronacrisis.

De voorgestelde wetswijziging moet nog naar de Eerste Kamer voor goedkeuring.