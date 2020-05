Aangekondige versoepelingen gaan door

Premier Rutte heeft op de persconferentie bekendgemaakt dat het aangekondigde versoepelingen per 1 juni doorgaan.

"Buiten houdt je 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort. Dan hoeft dat niet. Per 1 juni zijn samenkomsten van 30 personen binnen toegestaan in alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, exclusief personeel. Dat betekent dat elke bioscoop- en theaterzaal, elk restaurant en elk café dertig gasten mag ontvangen."

De horeca kan 1 juni 12.00 uur 's middags open. "De terrassen op 1,5 meter afstand, zonder maximale groepsgrootte, maar wel iedereen verplicht aan een tafeltje. Binnen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn, op 1,5 meter afstand, op reservering, zittend en met checkgesprek aan de voorkant," aldus Rutte tijdens de persconferentie.

De middelbare scholen gaan op 2 juni open. Het basisonderwijs gaat 8 juni weer helemaal open. 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer beperkt starten met toetsing.

Mondkapje verplicht in ov: boete 95 euro

In tram, bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van 95 euro krijgen, zo is te lezen op de website van Rijksoverheid. Het openbaar vervoer blijft alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Op stations, haltes en perrons hoeven reizigers geen mondkapje te dragen, want (ook) daar dient men 1,5 meter afstand te houden.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk.

Sectorvertegenwoordiger INretail noemt de verdere versoepelingen positief. "Hoe meer richting normaal, hoe beter. Een aantal lange weekenden met extra vrije dagen is in aantocht en veel mensen willen er dan op uit. Het is positief dat gericht aankopen doen ook weer even genieten wordt van de sfeer in de winkelstraten. De veiligheidsprotocollen worden door winkels actief toegepast en voor gemeenten is een handreiking beschikbaar," meldt de brancheorganisatie voor non-food winkels in een persbericht.

De handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ werd opgesteld door de Retailagenda in samenwerking met Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, NRW, platform De Nieuwe Winkelstraat, Vakcentrum en VNG.