Merkenstrijd: Steve Madden klaagt Adidas aan over ontwerp

Het Amerikaanse schoenenmerk Steve Madden heeft de Duitse sportkledinggigant Adidas aangeklaagd. In de klacht laat Steve Madden weten “er genoeg van te hebben” dat Adidas zich blijft verzetten tegen ontwerpen die volgens hen geen inbreuk maken op het merkimago van Adidas. De klacht van Steve Madden is woensdag ingediend bij de federale rechtbank in Brooklyn, New York. Dat meldde Reuters als eerste.

Het geschil draait om twee recente modellen van Steve Madden: de Viento, met twee banden, en de Janos, waarvan de banden lijken op de letter "K." Adidas zou hebben geëist dat de verkoop van de Viento wordt stopgezet vanwege mogelijke verwarring bij consumenten. Steve Madden is het daar niet mee eens en vecht Adidas aan vanwege hun poging het gebruik van strepen te "monopoliseren" (dat één partij het exclusieve recht krijgt over iets, red.). Steve Madden vindt dat Adidas niet het exclusieve recht heeft op strepen op schoenen en klaagt Adidas aan, omdat het probeert te voorkomen dat Steve Madden sneakers met strepen verkoopt.

Steve Madden verwijst naar eerdere rechtszaken tegen Adidas. In 2002 klaagde Adidas het bedrijf twee keer aan vanwege schoenen met twee en vier parallelle strepen. Dat leidde een jaar later tot een vertrouwelijke schikking. Dit nieuwe conflict, in de online juridische nieuwsdienst Law360 te vinden onder de naam "Steven Madden Ltd v Adidas AG et al, US District Court, Eastern District of New York, nr. 25-02847", staat los van die overeenkomst.

Adidas staat erom bekend op te treden tegen het gebruik van strepen in schoen- en kledingontwerpen die lijken op hun kenmerkende drie strepen. Een bekend voorbeeld is het langdurige conflict met H&M over de strepen op de Work Out-collectie, dat maar liefst 24 jaar duurde. In 2021 trok Adidas uiteindelijk aan het kortste eind. Ook andere merken, waaronder Thom Browne, K-Swiss, Fitnessworld, Nike, Isabel Marant en Sandro kregen te maken met juridische stappen van Adidas om de strepen.

FashionUnited heeft contact gezocht met beide partijen voor een reactie.