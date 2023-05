‘Merknaam en webshop Amazingkids overgenomen, winkels niet doorgestart’

De winkels van Amazingkids maken geen doorstart, zo meldt Retailtrends. De kindermodeketen werd in februari dit jaar failliet verklaard, waarna de winkels tijdelijk geopend bleven. Wél zijn de merknaam en de webshop overgenomen, zo meldt de curator tegen het retailplatform. Wie de overnamepartij is, wordt niet genoemd.

Amazingkids had winkels in Veenendaal, Deventer, Almere, Anna Paulowna, Schagen, Enschede, Hoogezand en Goes. De keten verkocht onder andere kleding van de merken Cars, Rellix en Indian Blue Jeans. De webshop van Amazingkids is inmiddels weer heropend.

In maart leek het er nog even op dat er een doorstart kwam voor de winkels in Schagen, Veenendaal, Hoogezand en Anna Paulowna. De curator van het faillissement meldde in het eerste faillissementsverslag dat er gesprekken werden gevoerd over het overnemen van de activa van deze vestigingen.

De oorzaak van het faillissement werd eerder al genoemd, tevens in het faillissementverslag. Door de coronacrisis zag het bedrijf de laatste jaren een terugloop van verkoop in de winkels. De omzet van de websites liep daarnaast met 40 procent terug in 2022 in vergelijking met 2021.